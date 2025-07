Cenas de guerra

Dez ônibus são sequestrados e usados como barricada durante operação no Rio

Os ônibus bloquearam a avenida Edgar Romero, principal via de Madureira, na zona norte do Rio, nesta terça-feira (15), durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na região

Dez ônibus foram tomados por criminosos e usados para bloquear a avenida Edgar Romero, principal via de Madureira, na zona norte do Rio, no fim da manhã desta terça-feira (15). A interdição aconteceu nos dois sentidos da via, na altura do Mercadão de Madureira, durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na região. >

De acordo com o Rio Ônibus, que representa as empresas de transporte coletivo da cidade, os criminosos levaram as chaves dos veículos, o que dificultou a remoção dos coletivos. No início da tarde, mecânicos fizeram ligações diretas para tentar liberar a via. Por volta das 13h30, ainda havia três ônibus obstruindo o trânsito.>

Segundo a Mobi-Rio, a circulação do BRT no corredor Transcarioca, afetada pela interdição da Edgard Romero, foi normalizada por volta de 13h20, após a liberação gradual da via. Ao todo, 15 linhas de ônibus tiveram os trajetos impactados. Neste ano, segundo o sindicato, já foram registrados 78 sequestros de coletivos no Rio. Em nota, o Rio Ônibus afirmou que "reitera o apelo às autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca".>

A manifestação ocorre após a atuação da Polícia Militar na região da Serrinha desde domingo (13). Segundo a corporação, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e outras unidades especializadas atuam no território, que é controlado pelo traficante Wallace Brito Trindade, o Lacoste, foragido desde 2007. >

Ele teria assumido o comando da comunidade em 2012 e, segundo a Polícia Civil, tenta expandir sua influência para áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Na operação desta terça, um homem apontado como chefe do tráfico na comunidade São José da Pedra, parte do complexo da Serrinha, foi baleado em confronto com os agentes. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. >

Segundo a polícia, com ele foi apreendido um fuzil. Durante a ação, policiais encontraram uma estrutura de concreto com aberturas conhecidas como "seteiras", usadas por criminosos para disparar contra as forças de segurança. Duas casas camufladas na mata também foram demolidas. Segundo a PM, os imóveis funcionavam como esconderijo e ponto de apoio para a movimentação da facção na disputa por território. Ainda nesta segunda (14), em represália a outra operação na região, criminosos já haviam usado um ônibus como barricada na Estrada de Botafogo, em Costa Barros. Entulhos foram incendiados para bloquear ruas do entorno.>

A escalada da violência também afetou serviços públicos. A Secretaria Municipal de Educação informou que quatro escolas localizadas na Serrinha suspenderam as aulas devido ao confronto. Duas unidades de saúde da região também tiveram o funcionamento impactado: uma delas suspendeu as atividades e avalia reabertura ainda hoje; a outra manteve o atendimento interno, mas cancelou as atividades externas. A PM afirma que o policiamento segue reforçado na região e no entorno.>

