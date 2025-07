Há quase 1 ano

Laudo aponta sobrecarga como possível causa de queda de ponte entre TO e MA

De acordo com o laudo, o colapso de parte da ponte pode ter sido causado pelo tráfego de veículos imprevisivelmente superior ao projetado, tanto em quantidade quanto em porte

A perícia da Polícia Federal constatou que a possível causa para o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ligava os estados do Tocantins e do Maranhão e deixou 14 pessoas mortas, em dezembro de 2024, foi a sobrecarga da estrutura. De acordo com o laudo finalizado pelo órgão no dia 14 deste mês, a queda de parte da ponte pode ter sido causada pelo tráfego de veículos imprevisivelmente superior ao projetado, tanto em quantidade quanto em porte.>