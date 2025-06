Árbitro capixaba é agredido em jogo amador no interior do Rio de Janeiro

O árbitro capixaba Arthur Gomes Rabelo foi agredido em uma partida de futebol amador em São João do Paraíso, município do interior do Rio de Janeiro, neste domingo (22).

No duelo válido pela partida de volta da final da Supercopa Noroeste entre Cardoso Moreira e Palmeiras-SC, o árbitro capixaba foi agredido após expulsar um jogador do Verdão no segundo tempo do confronto.

Na competição, que conta com boa organização e investimento, alguns árbitros que atuam nas séries A e B do Campeonato Brasileiro apitam os jogos decisivos. Arthur Rabelo tem atuado continuamente como quarto árbitro em jogos do Brasileirão.

