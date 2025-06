Estadão

Mundial de Clubes 2025: confira horário e onde assistir aos jogos de hoje, segunda

Quatro partidas agitam a competição nos Estados Unidos nesta segunda-feira, válidas pelos Grupos A e B

Publicado em 23 de junho de 2025 às 11:06

Palmeiras encara o Inter Miami nesta segunda-feira pelo Mundial. Crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa tem início nesta segunda-feira, 23. Quatro confrontos serão realizados, válidos pelos Grupos A e B da competição nos Estados Unidos.>

SEATTLE SOUNDERS X PSG

O Paris Saint-Germain encara o Seattle Sounders às 16 horas (de Brasília), pelo Grupo B. O duelo ocorre no Lumen Field, em Seattle. >

O PSG precisa da vitória depois da derrota sofrida para o Botafogo na segunda rodada. Será uma grande “zebra” se o atual campeão da Uefa Champions League não avançar para as oitavas de final do Mundial.>

O Seattle Sounders, que foi derrotado por Botafogo e Atlético de Madrid, tem remotíssimas chances de classificação. O time norte-americano precisa vencer o poderoso PSG e torcer por uma combinação de resultados.>

>

Local: Lumen Field, em Seattle

Horário: 16 horas (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming) >

ATLÉTICO DE MADRID X BOTAFOGO

Pelo mesmo grupo B, Atlético de Madrid e Botafogo se enfrentam às 16 horas (de Brasília), no Estádio Rose Bowl, em Pasadena.>

O clube carioca lidera a chave, com seis pontos, depois de superar o Seattle Sounders e o PSG. O Botafogo, com um empate, além de se classificar, garantirá a liderança do grupo. >

Se o PSG vencer o Seattle e se o Atlético de Madrid bater o Botafogo, haverá tríplice empate, com brasileiros, espanhóis e franceses com seis pontos cada. Nesse cenário, no desempate, só serão levados em conta os resultados entre esses clubes.>

De qualquer maneira, se o Botafogo perder para o Atlético por um ou dois gols estará classificado para as oitavas de final.>

Local: Rose Bowl, em Pasadena

Horário: 16 horas (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming) >

INTER MIAMI X PALMEIRAS

O Palmeiras desafia o Inter Miami nesta segunda-feira, às 22 horas (de Brasília), pelo Grupo A. O confronto será jogado no Hard Rock Stadium, em Miami.>

O time de Abel Ferreira lidera o grupo, com quatro pontos. O Inter Miami tem a mesma pontuação, mas está no segundo lugar. >

Caso Palmeiras e Inter Miami empatem nesta segunda-feira, ambos estarão classificados para as oitavas de final do torneio nos Estados Unidos.>

Se perder para a equipe de Lionel Messi, o Palmeiras ainda assim poderá avançar, mas na segunda posição do grupo, e dependendo do resultado da partida entre Porto e Al-Ahly.>

Local: Hard Rock Stadium, em Miami.

Horário: 22 horas (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming) >

PORTO X AL-AHLY

Porto e Al-Ahly se enfrentam às 22 horas (de Brasília), pelo Grupo A do torneio. O jogo acontece no Metlife Stadium, em Nova Jersey. >

As equipes somam um ponto cada no grupo. Pelos critérios de desempate, os portugueses estão na terceira colocação da chave.>

Um empate nesta segunda irá eliminar as duas equipes. Quem vencer ainda terá chances de avançar, dependendo do placar do embate entre Palmeiras e Inter Miami.>

Local: Metlife Stadium, em Nova Jersey.

Horário: 22 horas (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming) >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta