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Covid-19

Deputado questiona aquisição de cloroquina pelo Ministério da Saúde

O deputado Marcelo Calero quer saber o que justifica a decisão do governo federal de continuar adquirindo insumos para a produção da cloroquina, mesmo sem estudos que comprovem a eficácia do remédio no tratamento da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 12:41

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 12:41

Cloroquina virou motivo de disputa política
Estudos comprovam a ineficácia do remédio no tratamento da Covid-19 Crédito: Divulgação
O deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ) encaminhou um requerimento de informação ao ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta semana, no qual questiona a aquisição de hidroxicloroquina e cloroquina pelo ministério.
O parlamentar quer saber o que justifica a decisão do governo federal de continuar adquirindo insumos para a produção da cloroquina, mesmo sem estudos que comprovem a eficácia do remédio no tratamento da Covid-19, e quais foram os gastos do ministério com a produção do medicamento.

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"O posicionamento assumido pelo governo federal demonstra que as decisões de políticas públicas não estariam baseadas em evidências científicas", diz o parlamentar no documento.
"Entendemos que a aquisição de medicamento sem eficácia comprovada para a doença demonstra a ineficiência do ministério na definição de prioridades", segue o texto.

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