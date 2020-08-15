Deputado questiona aquisição de cloroquina pelo Ministério da Saúde

O deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ) encaminhou um requerimento de informação ao ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta semana, no qual questiona a aquisição de hidroxicloroquina e cloroquina pelo ministério.
O parlamentar quer saber o que justifica a decisão do governo federal de continuar adquirindo insumos para a produção da cloroquina, mesmo sem estudos que comprovem a eficácia do remédio no tratamento da Covid-19, e quais foram os gastos do ministério com a produção do medicamento.
"O posicionamento assumido pelo governo federal demonstra que as decisões de políticas públicas não estariam baseadas em evidências científicas", diz o parlamentar no documento.
"Entendemos que a aquisição de medicamento sem eficácia comprovada para a doença demonstra a ineficiência do ministério na definição de prioridades", segue o texto.