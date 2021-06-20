Deputada é criticada por vídeo em que, com fuzil, promete capturar serial killer

Deputada federal Magda Moffato (PL-GO), em vídeo publicado no Instagram Crédito: Reprodução/ Magda Mofatto

Armada com um fuzil, a deputada federal Magda Mofatto (PL-GO) publicou nas redes sociais, no sábado (19), um vídeo em que aparece em um helicóptero, segundo ele, para capturar Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, conhecido como o "serial killer do DF". A publicação da parlamentar de 72 anos levantou uma série de críticas e também de piadas nas internet.

"Te cuida, Lázaro. Se o Ronaldo Caiado não deu conta de te pegar, eu estou indo aí te pegar", escreveu Magda no Instagram. A postagem já conta com mais de 74 mil visualizações e mais de 3,7 mil comentários.

"Ridícula a forma de fazer política assim, brincar com centenas de policiais que estão a mais de 10 dias nessa operação. Com certeza ganhou a antipatia da segurança pública", manifestou-se um internauta. "Que falta de postura, ética e respeito", registrou outra usuária do Instagram.

As buscas por Lázaro Barbosa, suspeito de matar quatro pessoas de uma família em Ceilândia, chegaram ao 12º dia neste domingo (20). A caçada é liderada pelo secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, que também já comandou a pasta no Espírito Santo.

A megaoperação conta com mais de 200 agentes das polícias do Distrito Federal e de Goiás, além do auxílio de militares da Força Nacional, drones, helicópteros, cães farejadores e até sensores noturnos.