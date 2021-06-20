Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.280 mortes e tem mais de 507 mil casos

De acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde deste domingo (20), o Estado registrou 11 óbitos e 661 infecções nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2021 às 17:35

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 17:35

O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
Espírito Santo registra mais de 11 mil mortes em decorrência da Covid-19 Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou a 11.280 mortes e 507.204 casos confirmados do novo coronavírus neste domingo (20). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 11 óbitos e 661 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.370. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 62.850 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.273) e Cariacica (39.006). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.862), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.434 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.750. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.736), também em Vitória.
Até este sábado (19), mais de 1,54 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 480.442, com um acréscimo de 560 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Estado. Até a tarde de sábado, um total de 1.385.135 pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina. Dessas, 475.165 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.

Veja Também

Espírito Santo bate recorde de vacinação contra a Covid-19 em 24 horas

Com meio milhão de mortos, vacina pode frear pandemia, dizem especialistas

Pandemia: capixabas contam como é ter vida "normal" em outros países

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados