Coronavírus: ES chega a 11.280 mortes e tem mais de 507 mil casos

Espírito Santo registra mais de 11 mil mortes em decorrência da Covid-19 Crédito: Freepik

Espírito Santo chegou a 11.280 mortes e 507.204 casos confirmados do novo coronavírus neste domingo (20). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 11 óbitos e 661 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.434 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.750. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.736), também em Vitória.

Até este sábado (19), mais de 1,54 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 480.442, com um acréscimo de 560 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.