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Esquema de "rachadinha"

Defesa confirma que esposa Queiroz já está em casa, no Rio

Agora, a foragida aguarda instruções da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para saber como será colocada a tornozeleira eletrônica

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 16:53
Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz
Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz Crédito: Reprodução Facebook
Márcia Aguiar, esposa do ex-assessor do agora senador Flávio BolsonaroFabrício Queiróz, já está na residência do casal na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro da Taquara, informou a assessoria do escritório de advocacia que defende os dois por envolvimento no crime conhecido como "rachadinha".
Aguiar estava foragida desde o dia 18 de junho, quando foi decretada a prisão de Queiróz, encontrado após meses escondido em um imóvel em Atibaia, São Paulo, de propriedade do advogado da família Bolsonaro Frederick Wassef. A assessoria da Defesa não soube informar como Aguiar chegou ao local nem a que horas.
Agora, a foragida aguarda instruções da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para saber como será colocada a tornozeleira eletrônica.

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A prisão domiciliar do casal foi concedida na quinta-feira passada, enquanto Aguiar ainda estava desaparecida. Já Queiroz deixou nesta sexta (10) à noite o presídio de Bangu 8, já com a tornozeleira eletrônica.
Queiroz é investigado em suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio, pelo qual o parlamentar ficaria com parte dos salários dos assessores contratados pelo gabinete do então deputado.
Para fundamentar o pedido de prisão domiciliar, a defesa de Queiroz citou o estado de saúde do ex-assessor parlamentar e o contexto de pandemia do Covid-19, e determinou que a esposa deveria ficar a seu lado para ajudar no tratamento.

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