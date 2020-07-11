Defesa confirma que esposa Queiroz já está em casa, no Rio

Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz Crédito: Reprodução Facebook

Aguiar estava foragida desde o dia 18 de junho, quando foi decretada a prisão de Queiróz, encontrado após meses escondido em um imóvel em Atibaia, São Paulo, de propriedade do advogado da família Bolsonaro Frederick Wassef. A assessoria da Defesa não soube informar como Aguiar chegou ao local nem a que horas.

Agora, a foragida aguarda instruções da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para saber como será colocada a tornozeleira eletrônica.

Queiroz é investigado em suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio, pelo qual o parlamentar ficaria com parte dos salários dos assessores contratados pelo gabinete do então deputado.