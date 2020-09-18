Damares diz que menina de 10 anos estuprada no ES deveria ter feito cesárea

"Eu acredito que o que estava no ventre daquela menina era uma criança com quase seis meses de idade e que poderia ter sobrevivido. Discordo do procedimento do Dr. Olímpio, mas discordo de tudo o que aconteceu em torno dessa criança", afirmou a ministra ao apresentador Pedro Bial.

Na entrevista, Damares também se pronunciou sobre a investigação dos suspeitos de terem vazado a identidade e a localização da menina, que ela diz não ser os assessores do ministério. "A nossa equipe foi à cidade com um deputado estadual e as três reuniões que fizemos lá foram com muitas pessoas juntas na delegacia, no Conselho Tutelar e na Secretaria de Ação Social. Em momento algum os profissionais disseram para os nossos técnicos o nome dessa menina", afirmou.