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Barbaridade

Criminosos ateiam fogo em turista que dormia no centro de Florianópolis

O homem  de 40 anos dormia em uma avenida na região central de Florianópolis (SC), na madrugada de sábado (15); ele aguardava o ônibus para retornar para São Paulo, onde reside
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2022 às 17:48

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 17:48

Florianópolis
O caso ocorreu em Florianópolis, capital de Santa Catarina Crédito: Divulgação
Um grupo de criminosos ateou fogo em um turista de 40 anos que dormia em uma avenida na região central de Florianópolis (SC) na madrugada de sábado (15). A tentativa de homicídio foi registrada no 4º Batalhão da Polícia Militar, que confirmou a ocorrência a reportagem.
Morador de Presidente Prudente, em São Paulo, o rapaz estava hospedado em um hostel perto da Lagoa da Conceição.
Como planejava voltar para casa de ônibus na manhã de ontem, decidiu esperar pelo horário de embarque perto dos equipamentos de exercícios da Avenida Beira-Mar, no centro da cidade, quando pegou no sono.

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Segundo a PM, o rapaz acordou assustado com a sensação de que um líquido escorria pelo seu corpo. Ao despertar, percebeu que estava pegando fogo, se levantou e pulou na água. Ao fundo, disse ter ouvido vozes e risadas, mas não conseguiu identificar as pessoas.
Os criminosos também queimaram a mochila do rapaz, onde estavam documentos, dinheiro e o celular. O turista, que é casado e trabalha como açougueiro, só foi socorrido porque um ciclista o encontrou e ligou para uma ambulância.
Socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago, o homem passa bem apesar dos ferimentos nos membros inferiores. A polícia abriu investigação para identificar os autores do crime.

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