Criminosos ateiam fogo em turista que dormia no centro de Florianópolis

O caso ocorreu em Florianópolis, capital de Santa Catarina Crédito: Divulgação

Um grupo de criminosos ateou fogo em um turista de 40 anos que dormia em uma avenida na região central de Florianópolis (SC) na madrugada de sábado (15). A tentativa de homicídio foi registrada no 4º Batalhão da Polícia Militar, que confirmou a ocorrência a reportagem.

Morador de Presidente Prudente, em São Paulo, o rapaz estava hospedado em um hostel perto da Lagoa da Conceição.

Como planejava voltar para casa de ônibus na manhã de ontem, decidiu esperar pelo horário de embarque perto dos equipamentos de exercícios da Avenida Beira-Mar, no centro da cidade, quando pegou no sono.

Segundo a PM, o rapaz acordou assustado com a sensação de que um líquido escorria pelo seu corpo. Ao despertar, percebeu que estava pegando fogo, se levantou e pulou na água. Ao fundo, disse ter ouvido vozes e risadas, mas não conseguiu identificar as pessoas.

Os criminosos também queimaram a mochila do rapaz, onde estavam documentos, dinheiro e o celular. O turista, que é casado e trabalha como açougueiro, só foi socorrido porque um ciclista o encontrou e ligou para uma ambulância.