Morador de rua que teve o corpo queimado morre em SP

Morador em situação de rua tem corpo queimado enquanto dormia na zona leste de São Paulo Crédito: Reprodução | Google Maps

O morador de rua Carlos Roberto Vieira da Silva, 39, que teve o corpo queimado enquanto dormia em São Paulo , morreu nesta segunda (6). O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O homem estava internado no Hospital Municipal do Tatuapé (zona leste de São Paulo) desde a madrugada de domingo (5). Ele sofreu queimaduras de 2° e 3° graus pelo corpo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima foi encontrada consciente em uma calçada da rua Celso de Azevedo Marques, na Mooca (zona leste da capital paulista). Silva afirmou à polícia não saber quem ateou fogo em seu corpo porque dormia no momento no ataque.

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A polícia investiga se criminosos atearam fogo em seu corpo, a hipótese mais provável, ou se o incêndio foi acidental.

Os policiais encontraram um galão de combustível nas proximidades, que será submetido a perícia. Os investigadores buscam testemunhas e imagens que possam auxiliar no esclarecimento do crime.