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São Paulo

Morador de rua que teve o corpo queimado morre em SP

Carlos Roberto ficou ferido na madrugada de domingo (5), na Mooca, zona leste de São Paulo

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 21:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 21:14
Morador em situação de rua tem corpo queimado enquanto dormia na zona leste de São Paulo Crédito: Reprodução | Google Maps
O morador de rua Carlos Roberto Vieira da Silva, 39, que teve o corpo queimado enquanto dormia em São Paulo, morreu nesta segunda (6). O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
O homem estava internado no Hospital Municipal do Tatuapé (zona leste de São Paulo) desde a madrugada de domingo (5). Ele sofreu queimaduras de 2° e 3° graus pelo corpo.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima foi encontrada consciente em uma calçada da rua Celso de Azevedo Marques, na Mooca (zona leste da capital paulista). Silva afirmou à polícia não saber quem ateou fogo em seu corpo porque dormia no momento no ataque.

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Morador em situação de rua tem corpo queimado enquanto dormia em SP

A polícia investiga se criminosos atearam fogo em seu corpo, a hipótese mais provável, ou se o incêndio foi acidental.
Os policiais encontraram um galão de combustível nas proximidades, que será submetido a perícia. Os investigadores buscam testemunhas e imagens que possam auxiliar no esclarecimento do crime.
O caso foi registrado no 56º Distrito Policial (Vila Alpina), mas será investigado pelo 18º Distrito Policial (Alto da Mooca).

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