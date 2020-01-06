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Mooca

Morador em situação de rua tem corpo queimado enquanto dormia em SP

A polícia informou que apreendeu um recipiente no local e encaminhou para perícia junto ao Instituto de Criminalística
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 07:47

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 07:47

Morador em situação de rua foi ferido na Rua Celso de Azevedo de Marques, na Mooca, zona leste de São Paulo. Crédito: Reprodução Google Maps
Um morador de rua, de 39 anos, ficou ferido após sofrer queimaduras enquanto dormia na madrugada deste domingo, 5, na Rua Celso de Azevedo de Marques, na Mooca, zona leste de São Paulo.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares que estavam em patrulhamento foram acionados para o atendimento da ocorrência. Uma unidade de resgate encaminhou a vítima, por volta 0h57, para o Hospital do Tatuapé, onde permanece sob cuidados médicos.
Ainda segundo a SSP, o morador informou não saber como sofreu as queimaduras, já que o incêndio foi iniciado quando ele estava dormindo.
A polícia informou que apreendeu um recipiente no local e encaminhou para perícia junto ao Instituto de Criminalística. Também foi solicitado exame de corpo de delito junto ao Instituto Médico Legal (IML).
O caso foi registrado como lesão corporal pelo 56º DP (Vila Alpina) e será encaminhado ao 18º DP (Alto da Mooca).

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