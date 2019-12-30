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Violência

Morador de rua é baleado enquanto dormia em Vila Velha

A vítima de 24 anos foi atingida por um tiro no braço e pediu socorro no terminal rodoviário de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 15:15

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 15:15

Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um morador de rua de 24 anos foi baleado enquanto dormia, na noite de domingo (30), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.
De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o morador de rua estava em uma via  conhecida como Rua do Lixo quando um atirador o surpreendeu. O disparo atingiu o braço esquerdo da vítima, que chegou a ser agredida com socos e chutes, antes de conseguir fugir.

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Ele correu até ao Terminal de Vila Velha, onde entrou sangrando e pedindo por socorro. O morador de rua foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. À polícia, ele contou que uma pessoa havia sido furtada mais cedo na região e acredita que, por ser morador de rua, teriam o acusado, por isso o balearam. 
O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, onde serão apuradas a autoria e motivação do crime. 

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