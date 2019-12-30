Morador de rua é baleado enquanto dormia em Vila Velha

Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva

Um morador de rua de 24 anos foi baleado enquanto dormia, na noite de domingo (30), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.

De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o morador de rua estava em uma via conhecida como Rua do Lixo quando um atirador o surpreendeu. O disparo atingiu o braço esquerdo da vítima, que chegou a ser agredida com socos e chutes, antes de conseguir fugir.

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Ele correu até ao Terminal de Vila Velha, onde entrou sangrando e pedindo por socorro. O morador de rua foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. À polícia, ele contou que uma pessoa havia sido furtada mais cedo na região e acredita que, por ser morador de rua, teriam o acusado, por isso o balearam.

O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, onde serão apuradas a autoria e motivação do crime.