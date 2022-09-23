Criança de 3 anos é intubada após irmão gêmeo baleá-lo com arma do pai

Uma criança de três anos está intubada em estado grave após ter sido atingida com um disparo acidental com uma pistola pelo irmão gêmeo. O fato ocorreu no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, na noite de quinta-feira (22).

O projétil entrou pela bochecha da vítima e atingiu a coluna cervical, segundo o Centro Integrado de Operações. O pai foi preso. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele.

Segundo a polícia, familiares que estavam no local no momento do acidente informaram que o pai da criança, um colecionador de armas de 37 anos, havia retirado a pistola de dentro do cofre e deixado o objeto no quarto.

Ele levaria a pistola a um clube de tiro. A criança então pegou a arma e disparou contra o irmão. Ao ouvir o tiro, os familiares que estariam em outro cômodo da casa correram em direção ao local.

O menino baleado foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Depois, ela foi transferida para o Hospital de Emergências da capital, devido ao estado grave de saúde.

Segundo a Polícia Civil, o pai da criança foi apresentado pela Polícia Militar no Centro de Investigação e Operação de Segurança Pública pelo crime de omissão de cautela, que ocorre quando uma arma de fogo é deixada em situação de vulnerabilidade para menores de idade ou ainda pessoas com deficiência intelectual.