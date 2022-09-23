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Criança de 3 anos é intubada após irmão gêmeo baleá-lo com arma do pai

Pai da criança é colecionador de armas e havia retirado a pistola de dentro do cofre e deixado o objeto no quarto; a criança então pegou a arma e disparou contra o irmão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 set 2022 às 18:00

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 18:00

Uma criança de três anos está intubada em estado grave após ter sido atingida com um disparo acidental com uma pistola pelo irmão gêmeo. O fato ocorreu no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, na noite de quinta-feira (22).
O projétil entrou pela bochecha da vítima e atingiu a coluna cervical, segundo o Centro Integrado de Operações. O pai foi preso. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele.
Segundo a polícia, familiares que estavam no local no momento do acidente informaram que o pai da criança, um colecionador de armas de 37 anos, havia retirado a pistola de dentro do cofre e deixado o objeto no quarto.
Ele levaria a pistola a um clube de tiro. A criança então pegou a arma e disparou contra o irmão. Ao ouvir o tiro, os familiares que estariam em outro cômodo da casa correram em direção ao local.
O menino baleado foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Depois, ela foi transferida para o Hospital de Emergências da capital, devido ao estado grave de saúde.
Segundo a Polícia Civil, o pai da criança foi apresentado pela Polícia Militar no Centro de Investigação e Operação de Segurança Pública pelo crime de omissão de cautela, que ocorre quando uma arma de fogo é deixada em situação de vulnerabilidade para menores de idade ou ainda pessoas com deficiência intelectual.
Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência devido ao fato de o crime ser de de menor potencial ofensivo. O pai da criança pode pegar de um a dois anos de prisão, além de multa, conforme consta no Estatuto do Desarmamento.

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