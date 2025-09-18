BBC News

'Se eu fosse deputado, seria contra', diz Lula sobre PEC da Blindagem

Presidente Lula concedeu entrevista exclusiva à BBC News Brasil e à BBC News na manhã desta quarta-feira (17/9).

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:00

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, caso fosse deputado, votaria contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), atualmente em tramitação no Congresso, que dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares, a chamada PEC da Blindagem.

O projeto, que modifica o artigo que trata da imunidade de deputados e senadores, foi aprovado na terça (16/9) na Câmara dos Deputados e vai agora para o Senado.

Veja no vídeo o trecho da declaração de Lula.

