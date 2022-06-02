Criança baleada no Rio foi atingida ao comprar pipoca com a mãe

A avó da menina de quatro anos que foi baleada na Taquara, zona oeste do Rio, disse que a criança estava comprando pipoca com a mãe, que está grávida de três meses, quando foi atingida na cabeça durante um confronto entre policiais e criminosos na tarde desta quarta-feira (1º).

"Ela pegou a menina na creche, parou para comprar pipoca e, quando viu, a menina estava toda ensanguentada", disse a avó materna, que não terá o nome revelado para preservar a identidade da criança.

Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, para onde a criança foi levada Crédito: Reprodução I Instagram @hospitalmiguelcouto

Ela conta ainda que a neta foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento da Taquara e, depois, para o Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio. Na unidade, passou por uma cirurgia na cabeça e segue em estado gravíssimo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A Polícia Civil informou que foi ao bairro da Taquara após receber uma denúncia de extorsão e teria sido recebida a tiros por criminosos.

A avó da menina diz que a família toda está arrasada. "Mas temos muita fé e estamos fazendo uma corrente de oração. Ela é uma menina linda. É a minha princesa. Além de alegre e para frente, é uma menina tudo de bom. Deus está no controle. Com certeza, ela vai sair dessa", diz a avó.

Segundo o Fogo Cruzado RJ, instituto que produz dados sobre violência armada na região metropolitana do Rio, a menina foi a quarta criança baleada no Grande Rio este ano. Todas foram atingidas por balas perdidas e uma delas morreu.

A vítima que morreu é um menino de 6 anos. Ele foi atingido em um dos acessos do Morro da Torre, em Queimados, na Baixada Fluminense, em tiroteio entre policiais militares e traficantes, em janeiro. A criança estava no quintal de casa.

Um adolescente de 16 anos, João Carlos Arruda Ferreira, é uma das 23 pessoas mortas durante uma operação policial na Vila Cruzeiro, no dia 24 de maio.