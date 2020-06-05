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CPMI recua após incluir Gazeta do Povo como canal de fake news

O tradicional jornal paranaense havia sido mencionado, ao lado de outros 47 veículos, em uma versão inicial do relatório, tornada pública na última  terça-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 11:29

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 11:29

Deputada federal Lídice da Mata (PSB - BA)
Deputada federal Lídice da Mata (PSB - BA) durante sessão virtual do plenário da Câmara. Ela é a relatora da CPMI das Fake News Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
A Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) das Fake News reconheceu como equivocada a inclusão do jornal paranaense Gazeta do Povo em uma relação de sites que divulgam notícias falsas.
A CPMI divulgou, na noite desta quinta-feira (4), uma nota técnica em que afirma não existir uma metodologia comprovada para classificar um veículo como canal de notícias falsas.

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Estamos cientes de que não existe uma metodologia cientificamente comprovada, que possa ser aceita como suficiente para classificar um ou mais canais de informação como de 'fake news', e por isso propomos tão somente um mecanismo que possa indicar, com um algum grau de confiabilidade, canais nos quais pode não ser recomendável a veiculação de publicidade oficial, devido à existência de indícios de comportamento desinformativo, informou a nota.
O site do jornal Gazeta do Povo publicou, também nesta quinta, a retratação feita pelo consultores legislativos Cristiano Aguiar Lopes e Daniel Chamorro Petersen.
"Concluímos que a inclusão do jornal Gazeta do Povo na categoria 'canais com comportamento desinformativo' foi equivocada. Nos retratamos, portanto, de ter atribuído essa classificação no anexo da informação e promoveremos a sua retirada", diz o documento.
A Gazeta do Povo havia sido mencionada, ao lado de outros 47 veículos, em uma versão inicial do relatório, tornada pública na terça-feira (2).
Com informações da Gazeta do Povo e da Folha de São Paulo

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