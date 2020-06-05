CPMI recua após incluir Gazeta do Povo como canal de fake news

Deputada federal Lídice da Mata (PSB - BA) durante sessão virtual do plenário da Câmara. Ela é a relatora da CPMI das Fake News Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

A CPMI divulgou, na noite desta quinta-feira (4), uma nota técnica em que afirma não existir uma metodologia comprovada para classificar um veículo como canal de notícias falsas.

Estamos cientes de que não existe uma metodologia cientificamente comprovada, que possa ser aceita como suficiente para classificar um ou mais canais de informação como de 'fake news', e por isso propomos tão somente um mecanismo que possa indicar, com um algum grau de confiabilidade, canais nos quais pode não ser recomendável a veiculação de publicidade oficial, devido à existência de indícios de comportamento desinformativo, informou a nota.

O site do jornal Gazeta do Povo publicou, também nesta quinta, a retratação feita pelo consultores legislativos Cristiano Aguiar Lopes e Daniel Chamorro Petersen.

"Concluímos que a inclusão do jornal Gazeta do Povo na categoria 'canais com comportamento desinformativo' foi equivocada. Nos retratamos, portanto, de ter atribuído essa classificação no anexo da informação e promoveremos a sua retirada", diz o documento.

A Gazeta do Povo havia sido mencionada, ao lado de outros 47 veículos, em uma versão inicial do relatório, tornada pública na terça-feira (2).