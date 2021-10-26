CPI da Covid inclui governador do Amazonas entre os pedidos de indiciamento

O governador Wilson Lima (PSC) foi incluído no relatório final da CPI da Covid Crédito: Sandro Pereira/Folhapress

O relator da CPI da Covid , senador Renan Calheiros (MDB-AL), cedeu e decidiu incluir no relatório final da comissão as propostas de indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e do ex-secretário de Saúde estadual Marcellus Campêlo.

A inclusão representa uma vitória do senador Eduardo Braga (MDB-AM), que ameaçava votar contra o relatório se seu pedido não fosse atendido.

Renan e outros membros do grupo majoritário defendiam que havia impedimento legal para indiciar governador, amparado em uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) . Além disso, argumentavam que ambos já eram investigados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A inclusão apenas foi acertada durante a madrugada, após conversa de Braga com outros dois senadores do grupo majoritário, Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Otto Alencar (PSD-BA). A mudança teria sido também acertada com o próprio Aziz, que no entanto negou que houve um acordo.

"Não há acordo para colocar nomes ou tirar nomes. Os fatos são maiores", disse Aziz durante a sessão.

Antes da sessão, Renan ainda criticou o presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de "serial killer".

"[A situação atual] é responsabilidade desse serial killer que tem compulsão de morte e continua a repetir tudo que já fez anteriormente", afirmou Renan.

"Ele demonstra claramente que não zela pela saúde pública e não tem respeito pelas pessoas", completou.

BANIMENTO DE BOLSONARO DAS REDES SOCIAIS

Os senadores da CPI da Covid aprovaram requerimento que prevê o envio de medida cautelar ao Supremo Tribunal Federal em que pede o banimento do presidente Jair Bolsonaro das redes sociais.

O pedido será enviado ao ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news. Trata-se de uma reação à fala de Bolsonaro, que divulgou em transmissão em suas redes sociais uma fake news que associa a vacina contra a Covid-19 à Aids