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Ao menos 100 pedidos

CPI da Covid bate recorde e supera CPI dos Correios em ações no STF

A CPI dos Correios, de 2005, liderava o ranking até então com 74 ações durante a apuração sobre o escândalo na estatal que deu origem ao Mensalão

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 17:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2021 às 17:35
CPI da Covid, no Senado, em sua quarta semana de atividade
CPI da Covid, no Senado Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A judicialização das decisões tomadas na CPI da Covid, como quebras de sigilo e convocações para depoimentos, bateu o recorde de todas as comissões instauradas no Congresso. O Supremo Tribunal Federal recebeu desde o início da investigação ao menos 100 ações contra atos aprovados pelos senadores.​
A CPI dos Correios, de 2005, liderava o ranking até então com 74 ações durante a apuração sobre o escândalo na estatal que deu origem ao Mensalão. A comissão era presidida pelo então petista Delcídio do Amaral e o posto de relator ficou com Osmar Serraglio.

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