Santana diz não ter presenciado nenhum pedido de propina em restaurante

À mesa, ex-secretário-executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa, José Ricardo Santana. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta quinta-feira, o empresário José Ricardo Santana contradisse o policial militar Luiz Paulo Dominghetti, e afirmou não ter presenciado pedido de propina durante jantar em Brasília "Eu não presenciei nenhum pedido de vantagem indevida", disse Santana.

De acordo com o depoente, pessoas que participaram do jantar no dia 25 de janeiro, em Brasília - onde supostamente teria havido um pedido de propina -, conversaram apenas sobre "amenidades". Ele também afirmou que o policial militar Luiz Paulo Domingheti, que se apresentava como representante da Davati, e o coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, permaneceram apenas 20 minutos no local.

O jantar contou com a presença do ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, que segundo Dominghetti, foi responsável por um pedido de propina de US$ 1 por dose da vacina da AstraZeneca. Durante seu depoimento à CPI, Dias negou pedido de propina. Blanco, que também prestou depoimento ao colegiado, alegou que, enquanto ele esteve presente no jantar, "não houve pedido".