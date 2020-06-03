Covid-19: OMS diz que continuará os estudos com hidroxicloroquina

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira (3) que vai retomar os estudos com hidroxicloroquina para o tratamento de Covid-19.

A entidade havia suspendido as pesquisas com o medicamento para reavaliar sua segurança depois da publicação em 22 de maio de um estudo na revista médica inglesa Lancet com dados de 96 mil pacientes que indicava que as duas drogas, hidroxicloroquina e cloroquina, estavam relacionadas a maior mortalidade.

"Com base nos dados disponíveis sobre mortalidade, o comitê recomendou que não há razões para modificar o protocolo de testes", disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta quarta-feira.

Os governos da França, da Bélgica e da Itália deixaram de usar a hidroxicloroquina no tratamento de pacientes de Covid-19 depois que a OMS anunciou a suspensão de seus testes.