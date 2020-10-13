Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Covas definirá dia 22 retomada das aulas presenciais na capital de SP
Educação

Covas definirá dia 22 retomada das aulas presenciais na capital de SP

Segundo prefeitura, não se trata de um 'adiamento' da decisão, mas da necessidade de analisar outras questões em conjunto com a sétima fase do inquérito sorológico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 15:02

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 15:02

Sala de aula vazia: ainda não há data definida para retorno das escolas
Sala de aula vazia: ainda não há data definida para retorno das escolas Crédito: Wokandapix/ Pixabay
prefeito Bruno Covas (PSDB) deverá definir somente na quinta-feira da próxima semana, dia 22, se as aulas presenciais serão retomadas na capital paulista a partir de 3 de novembro. Segundo a prefeitura, não se trata de um "adiamento" da decisão, mas da necessidade de analisar outras questões em conjunto com a sétima fase do inquérito sorológico, que teve os dados divulgados nesta terça-feira (13). Na semana passada, parte das escolas da cidade de São Paulo reabriram para atividades extracurriculares.
Cobrado sobre uma decisão a respeito da retomada das aulas, o secretário municipal da Educação, Bruno Caetano, afirmou que a decisão se dará por meio de um "contexto de informações". "Inquérito sorológico, censo sorológico e também todos os outros indicadores da cidade de São Paulo. O que prefeitura informou é que, durante o mês de outubro, com o avançar do inquérito e, principalmente, do censo, e das demais informações, vai se pronunciar", afirmou. "Então não há qualquer tipo de atraso ou adiamento dessa manifestação. A prefeitura, no mês de outubro, se manifestará sobre a data possível do dia 3 de novembro", completou.
Caetano afirmou também que, a partir da próxima segunda-feira (19), 15 escolas estarão abertas na capital paulista. "Elas manifestaram interesse ouvindo seus conselhos na última semana, na última sexta-feira."
Questionado pela reportagem sobre como garantir que a Covid-19 não vá se espalhar entre familiares dos alunos, tendo em vista que 70% dos estudantes que contraíram a doença são assintomáticos, Covas disse que essa é justamente a principal dúvida sobre o retorno ou não das aulas presenciais.
"Esse é o cerne da preocupação sobre a volta às aulas na cidade de São Paulo. É exatamente essa a questão que fez com que, até agora, a prefeitura restringisse. Estamos falando da possibilidade de essas crianças levarem, depois, a doença para dentro de casa, e não apenas se contaminarem", afirmou.

Veja Também

Educação: Justiça barra volta de quem mora com grupo de risco

Segundo o prefeito, o fato de boa parte dos alunos conviver com pessoas acima de 60 anos em casa (de 26% a 29% dos estudantes da rede pública) é mais um motivo de atenção. "É exatamente por isso que temos feito com a maior cautela necessária, para que, quando retomar, a gente tenha algo de forma modular na cidade de São Paulo, para que não tenha um segundo pico da doença e não coloque em risco a saúde das crianças, dos professores e dos familiares", disse.
A afirmação de Covas abre a possibilidade para que nem todas as escolas ou todos os alunos retornem de uma só vez às aulas presenciais. "Ninguém aqui discute a importância da educação na vida dessas crianças, mas a saúde vem em primeiro lugar. Somente quando a vigilância sanitária entender que é o momento apropriado. Que a gente tenha dados que permitam a retomada, dizer de que forma vai ser essa retomada, é que vamos aprovar", afirmou.

PARQUES 

O prefeito também disse que uma decisão sobre a reabertura de parques durante os fins de semana só se dará nos próximos 15 dias. "Peço um pouco mais de paciência às pessoas. Todo mundo gosta de frequentar o parque aos finais de semana, mas ainda não é o momento de estimular aglomeração na cidade de São Paulo. Acabamos de passar para mais uma fase importante do plano, com atividades culturais", afirmou. "Vamos aguardar mais um pouco, como teremos [a evolução] os casos nos próximos dias, para que possamos continuar na abertura segura para garantir e preservar vidas na cidade", completou.

Veja Também

SP chega a 18 semanas com queda de mortes por Covid-19, diz Bruno Covas

Covas anuncia fechamento de hospital de campanha do Anhembi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados