Rio de Janeiro

Corpo de jovem que sumiu após show de Lady Gaga é achado no mar de Ipanema

Os parentes e o namorado de Igor faziam uma vaquinha virtual para ajudar na estadia no Rio durante as buscas pelo arquiteto. Agora, o valor será destinado a levar o corpo dele de volta a Anápolis (GO)

Publicado em 12 de maio de 2025 às 09:21

O corpo de Igor foi localizado nas Ilhas Cagarras, no Rio Crédito: Reprodução/TV Globo

O corpo do arquiteto Igor Sousa, 26, desaparecido desde o domingo (4) no Rio de Janeiro, foi encontrado no mar. Corpo de Igor foi encontrado perto das Ilhas Cagarras, que ficam a 4 km da costa da praia de Ipanema. À reportagem, a Polícia Civil confirmou que o corpo foi identificado no Instituto Médico Legal. O encontro do corpo confirma a hipótese de afogamento, principal tese da investigação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. >

Igor foi ao Rio com o namorado para ver o show de Lady Gaga. Ele desapareceu no dia seguinte ao show, mesmo dia em que viajaria de volta para Goiás. Família tenta arrecadar dinheiro para traslado do corpo. Os parentes e o namorado de Igor faziam uma vaquinha virtual para ajudar na estadia no Rio durante as buscas pelo arquiteto. Agora, o valor será destinado a levar o corpo dele de volta a Anápolis (GO). A meta de arrecadação é de R$ 20 mil e até a manhã de hoje R$ 17,8 mil foram levantados.>

Relembre o caso

Igor e o namorado, Wesley Oliveira, saíram de Anápolis para ver o show de Lady Gaga no sábado. No domingo, o voo de volta estava marcado para a noite e, por isso, aproveitaram para ir à praia de Ipanema durante a tarde.>

O jovem entrou no mar antes de sumir. À reportagem, Wesley contou que os dois se revezavam para entrar na água e cuidar de seus pertences na areia. Às 14h50, o arquiteto foi se banhar, enquanto o namorado o acompanhava de longe: ''Eu vi ele indo, deitei na tanga e vi ele banhando lá no fundo''.>

>

Cerca de 10 minutos depois, um afogamento ocorreu próximo onde Igor estava. Uma equipe de bombeiros se mobilizou com helicóptero e jet ski para salvar a vítima, enquanto pessoas se juntavam em volta. ''Aí tumultuou muita gente, aglomerou muita gente de uma vez e, nessa aglomeração, perdi ele de vista'', conta Wesley.>

Depois disso, ele não foi mais visto pelo namorado. Wesley foi orientado pelos salva-vidas a aguardar no local até o final da tarde e ir para o apartamento onde estavam hospedados em seguida. ''Fui para o apartamento por volta das 17h30, cheguei e ele não estava, voltei para a praia de novo procurando, ver se encontrava ele caminhando no percurso'', relata.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta