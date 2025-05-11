Homem é detido após lutar com policiais em Presidente Kennedy

Rogerio Francisco foi detido após lutar com policiais em Presidente Kennedy Crédito: Polícia Militar do Espírito Santo

Um homem identificado como Rogerio Francisco Alves Junior, 36 anos, foi detido após entrar em luta corporal com policiais militares na tarde deste domingo (11), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com os agentes da Polícia Militar (PM), eles avistaram o suspeito descartando um objeto semelhante a uma arma. Ao realizar a abordagem, iniciou-se a luta envolvendo Rogerio e os policiais, e um deles disparou um tiro na perna do suspeito. Com o detido, foi encontrado um revólver de calibre .38, com 6 munições.

Os militares disseram que Rogerio foi levado ao hospital para receber atendimento médico e foi posteriormente encaminhado para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.