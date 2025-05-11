Homem é detido após lutar com policiais em Presidente Kennedy

Um homem identificado como Rogerio Francisco Alves Junior, 36 anos, foi detido após entrar em luta corporal com policiais militares na tarde deste domingo (11), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com os agentes da Polícia Militar (PM), eles avistaram o suspeito descartando um objeto semelhante a uma arma. Ao realizar a abordagem, iniciou-se a luta envolvendo Rogerio e os policiais, e um deles disparou um tiro na perna do suspeito. Com o detido, foi encontrado um revólver de calibre .38, com 6 munições.
Os militares disseram que Rogerio foi levado ao hospital para receber atendimento médico e foi posteriormente encaminhado para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.
A Polícia Civil informou que Rogerio foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência, e depois encaminhado ao sistema prisional.