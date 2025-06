Interrogatório no STF

Bolsonaro nega golpe, mas fala em estudo de 'possibilidades' sobre resultado das eleições

Ex-presidente afirmou que discutiu com chefes das Forças Armadas alternativas dentro da Constituição, após vitória de Lula em 2022

Segundo Bolsonaro, o que ele discutiu com chefes das Forças Armadas foram alternativas dentro da Constituição – sem dizer, porém, qual era o objetivo das medidas estudadas com os militares.>

Na segunda (9), em depoimento ao STF, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid repetiu detalhes da apresentação de uma minuta de decreto golpista para o então presidente e das alterações feitas por ele para adequar o documento às intenções do grupo que ocupava o Palácio do Planalto.>

O ex-presidente disse ao Supremo que passou a avaliar medidas com os chefes das Forças Armadas após o ministro Alexandre de Moraes , ainda no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), decretar uma multa de R$ 22 milhões ao Partido Liberal pela representação contra o resultado das eleições presidenciais.>

"Essas reuniões que ocorreram foram em grande parte em função da decisão do TSE. Quando peticionamos sobre possíveis vulnerabilidade, no dia seguinte não foi acolhido e nos surpreendeu uma multa de R$ 22 milhões de reais. Se viesse a recorrer da multa ou da petição, poderia ser agravada. Decidimos então encerrar com o TSE qualquer discussão sobre resultado das eleições", afirmou o ex-presidente.>

Bolsonaro afirmou que convidou os chefes das Forças Armadas para discutir as "alternativas" porque tem a mesma formação militar deles. "Eu não tinha clima para convidar ninguém para qualquer assunto. Sobrou a eles, até como um desabafo —não entre nós, eu para com ele", disse.>

"Vossa excelência e o ministro [Luiz] Fux não me viram agir contra a Constituição. Eu agi dentro das quatro linhas o tempo todo. Às vezes eu me revoltava, falava palavrão, mas fiz aquilo que devia ser feito", disse.>

Bolsonaro leu ainda antigas declarações do ministro do STF Flávio Dino e do presidente do PDT, Carlos Lupi, sem contextualização, para dizer que políticos de esquerda também criticavam o sistema.>