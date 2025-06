Brasil

8 dicas para reduzir a ansiedade das crianças no fim de semestre

Veja como tornar a rotina de estudo e o aprendizado para tranquilo e prazeroso

Publicado em 10 de junho de 2025 às 16:59

Atitudes simples ajudam a reduzir a ansiedade das crianças com as tarefas escolares Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Com a proximidade do fim do primeiro semestre de 2025, o acúmulo de tarefas, pouco tempo de planejamento, cansaço, medo de recuperação e, muitas vezes, o sentimento de que “não vai dar tempo” são as principais causas da ansiedade nas crianças. “O problema não é só o conteúdo, mas a sobrecarga emocional que vem junto”, diz a psicopedagoga e escritora infantil Paula Furtado. >

Abaixo, a especialista lista algumas ações para os pais auxiliarem os filhos a reduzirem a ansiedade neste período e se manterem tranquilos ao longo do ano. Confira! >

1. Valorize o processo e não apenas o resultado

Ao valorizar o processo e não apenas o resultado, a lição deixa de ser um fardo e passa a ser parte do crescimento da criança. Incentivar com leveza, com perguntas curiosas como “o que você aprendeu hoje que te surpreendeu?”, costuma ser mais eficaz do que as cobranças. >

2. Elimine distrações

Um cantinho da lição, com poucos estímulos visuais, sem celular por perto, e horários definidos para as telas ajudam a criar um ritmo saudável de estudo. >

3. Cobre menos

Alta expectativa não pode significar baixa escuta. É possível desejar o melhor para o filho e, ao mesmo tempo, respeitar o tempo e o jeito de aprender. >

4. Cuide do bem-estar

Hábitos equilibrados regulam o humor, a concentração e a disposição. Uma criança com sono acumulado e alimentação desorganizada vai ter mais dificuldade para lidar com as pressões escolares. >

Um quadro visual de tarefas escolares oferece mais segurança para as crianças Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

5. Auxilie na organização do material

Um quadro visual de tarefas, horários previsíveis e pausas planejadas são recursos simples que dão segurança. >

6. Encontre alternativas para combater o estresse

A terapia pode ajudar o estudante a organizar emoções, desenvolver estratégias e se sentir mais seguro. Os contos também são recursos terapêuticos poderosos, já que dão forma simbólica às angústias e ensinam caminhos de superação com leveza e imaginação. >

7. Busque apoio escolar

Muitas escolas têm plantão de dúvidas. O professor que reconhece o impacto emocional das tarefas e busca adaptar práticas está mais próximo de uma educação integral. >

8. Mantenha a lógica de atenção

Paula Furtado, que também é especialista em contação de histórias e em arteterapia, enfatiza que a lógica de atenção essencial — rotina, apoio e escuta — deve ser aplicada em casa para todas as faixas etárias. “Crianças menores precisam de mais presença direta. Já os adolescentes, de mais autonomia e confiança. O importante é que os pais adaptem o cuidado ao estágio de desenvolvimento de cada filho”, conclui. >

Por Elenice Costola >

