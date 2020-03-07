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Coronavírus faz escola de elite fechar em São Paulo

A Avenues, escola internacional, decidiu suspender as aulas de sua unidade em São Paulo após um aluno testar positivo para o coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 08:00

Publicado em 07 de Março de 2020 às 08:00

Oito casos de coronavírus estão confirmados no Brasil Crédito: Reprodução
A Avenues, escola internacional de elite, decidiu fechar sua unidade em São Paulo após um aluno testar positivo para o coronavírus. Segundo um comunicado enviado aos pais, o estudante começou a passar mal nesta quinta-feira (5). Ele se recupera em casa. No informativo, a Avenues diz que o aluno esteve no Colorado (EUA) durante o Carnaval.
De acordo com agências de notícias, o estado norte-americano confirmou somente nesta quinta seus dois primeiros casos do vírus. A direção escreveu aos pais que, diante da notícia, decidiu cancelar as atividades programadas para este fim de semana e que o colégio permanecerá fechado por tempo indeterminado.

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A escola também alerta no informativo sobre a necessidade de procurar um médico imediatamente, caso surjam sintomas. Além disso, fala sobre o oferecimento de aulas online durante o período.
Avenue diz ainda que a sua unidade em Shenzen, na China, já está fechada há algumas semanas e que a experiência adquirida lá servirá para planejar os possíveis cenários tanto para São Paulo quanto para Nova York.

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