Coronavírus faz escola de elite fechar em São Paulo

Oito casos de coronavírus estão confirmados no Brasil Crédito: Reprodução

A Avenues, escola internacional de elite, decidiu fechar sua unidade em São Paulo após um aluno testar positivo para o coronavírus . Segundo um comunicado enviado aos pais, o estudante começou a passar mal nesta quinta-feira (5). Ele se recupera em casa. No informativo, a Avenues diz que o aluno esteve no Colorado (EUA) durante o Carnaval.

De acordo com agências de notícias, o estado norte-americano confirmou somente nesta quinta seus dois primeiros casos do vírus. A direção escreveu aos pais que, diante da notícia, decidiu cancelar as atividades programadas para este fim de semana e que o colégio permanecerá fechado por tempo indeterminado.

A escola também alerta no informativo sobre a necessidade de procurar um médico imediatamente, caso surjam sintomas. Além disso, fala sobre o oferecimento de aulas online durante o período.