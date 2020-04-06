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Infectado pelo novo coronavírus

Coronavírus: 'Estava indo dormir sem saber como ia acordar', alerta Uip

David Uip, que chefia o Centro de Contingência contra a Covid-19 criado pelo governo do Estado de São Paulo, voltou ao trabalho nesta segunda-feira (6) após contrair o novo coronavírus, e participou da coletiva de imprensa na qual foi anunciada a ampliação da quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 15:33

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 15:33

David Uip, infectologista e coordenador do Centro de Contingência formado para limitar a disseminação do coronavírus em São Paulo
David Uip, infectologista e coordenador do Centro de Contingência formado para limitar a disseminação do coronavírus em São Paulo Crédito: Governo de São Paulo/Reprodução
David Uip, que chefia o Centro de Contingência contra a Covid-19 criado pelo governo do Estado de São Paulo, voltou ao trabalho nesta segunda-feira (6) e participou da coletiva de imprensa na qual foi anunciada a ampliação da quarentena no Estado. Uip foi infectado pelo novo coronavírus e estava afastado. O médico deu um depoimento emocionado sobre como sofreu com a doença.
"Gostaria de agradecer a Deus estar aqui vivo, à minha família pela solidariedade e ao senhor (João Doria), que não deixou de me ligar um dia, não para perguntar algo sobre o trabalho, mas para saber como eu estava", disse Uip, demonstrando bastante consideração com todos os presentes e concordando com a manutenção da quarentena no Estado de São Paulo.
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"Vou dar meu depoimento para mostrar do que se trata essa doença. Há dois domingos, eu me senti muito mal. Estava extenuado, sentado em uma cadeira e, pela primeira vez na vida me neguei a falar com um emissora de televisão. Na segunda de manhã, o teste deu positivo para coronavírus. A semana que se seguiu foi de extremo sofrimento", contou.

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Uip explicou que depois, em uma tomografia, foi detectada pneumonia. "Esse sentimento de se ver com uma pneumonia, como médico, foi muito angustiante. Indo dormir sem saber como ia acordar. Mas Deus me ajudou e venci a quarentena. É de extremo sofrimento ficar isolado, mas é absolutamente fundamental. Me reinventei nesse período."
"Meu depoimento é como paciente, não como médico. Meu testemunho é de quem ficou do outro lado. A quem está subestimando, desejo ardentemente que saiba que não é pouco. Quem vai sair vivo é quem estiver sendo atendido em estruturas hospitalares bem equipadas e com equipes médicas bem estruturadas", finalizou Uip.

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