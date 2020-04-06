Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou hoje (6) a prorrogação da quarentena, período em que somente os serviços essenciais, como supermercados e farmácias, podem funcionar normalmente no estado paulista.

Com isso, a quarentena, prevista para se encerrar amanhã (7), vai continuar por mais 15 dias, até 22 de abril. A medida vale para todos os 645 municípios do estado.

Em entrevista coletiva, Doria fez um discurso direcionado principalmente a todos os que defendem a volta ao trabalho. Citando o papa Francisco e o economista Joseph Stiglitz, e dando espaço para depoimentos de médicos, com todos defendendo a importância de salvar vidas primeiro, o governador criticou os que defendem o fim do isolamento neste momento.

Aqueles que me pressionam para agir contra meus princípios [para acabar com o isolamento]: vocês estão preparados para assinar os atestados de óbitos de brasileiros, a preparar os caixões? Vocês que defendem aglomerações e minimizam a crise vão enterrar as vítimas? O governo de São Paulo vai continuar agindo com base na ciência e na medicina, disse ele. Nós vamos proteger vidas. Nós vamos tratar de salvar vidas. Depois disso, vamos salvar a economia, acrescentou.

O estado de São Paulo tem hoje 4.620 casos confirmados de coronavírus no estado, com 275 mortes.