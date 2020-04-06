Pernambucano de 15 anos é o mais jovem a morrer por coronavírus no Brasil

Coronavírus - Covid19 Crédito: Thor Deichmann/Pixabay

Um adolescente de 15 anos morreu em decorrência do coronavírus em Pernambuco.

Morador de São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, ele é o paciente mais jovem a ir a óbito em razão da Covid-19 em todo o Brasil.

Ele morreu no dia 27 de março. Inicialmente, apresentou sintomas como febre, tosse e dificuldade de respirar. O resultado positivo para Covid-19 só foi confirmado neste domingo (5).

A SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco) não informou se o adolescente apresentava histórico de problemas de saúde.

Nas últimas 24 horas, Pernambuco contabilizou mais nove mortes no estado. Agora, já são 30 óbitos e 223 casos da doença.

Dados do governo de Pernambuco apontam que há 67 pessoas internadas, 23 delas em UTI e outras 44 em leitos de enfermaria. Existem ainda 101 pacientes em isolamento domiciliar.