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Pandemia

Pernambucano de 15 anos é o mais jovem a morrer por coronavírus no Brasil

Ele morreu no dia 27 de março. Inicialmente, apresentou sintomas como febre, tosse e dificuldade de respirar. O resultado positivo para Covid-19 só foi confirmado neste domingo (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 14:54

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 14:54

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Thor Deichmann/Pixabay
Um adolescente de 15 anos morreu em decorrência do coronavírus em Pernambuco.
Morador de São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, ele é o paciente mais jovem a ir a óbito em razão da Covid-19 em todo o Brasil.
Ele morreu no dia 27 de março. Inicialmente, apresentou sintomas como febre, tosse e dificuldade de respirar. O resultado positivo para Covid-19 só foi confirmado neste domingo (5).
A SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco) não informou se o adolescente apresentava histórico de problemas de saúde.
Nas últimas 24 horas, Pernambuco contabilizou mais nove mortes no estado. Agora, já são 30 óbitos e 223 casos da doença.
Dados do governo de Pernambuco apontam que há 67 pessoas internadas, 23 delas em UTI e outras 44 em leitos de enfermaria. Existem ainda 101 pacientes em isolamento domiciliar.
Desde o início da pandemia, 25 infectados receberam alta médica no estado.

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