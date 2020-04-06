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Covid-19

Gestante morre por coronavírus em Recife

Os médicos conseguiram realizar uma cesariana e retiraram o bebê com vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 12:45

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 12:45

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
Uma gestante morreu na noite deste domingo (5), em um hospital particular de Recife, pelo novo coronavírus. Ela estava grávida de 31 semanas. Os médicos conseguiram realizar uma cesariana e retiraram o bebê com vida. O bebê, um menino, está internado em estado grave na UTI. Ele nasceu com dois quilos e chegou a ter uma parada cardíaca, mas foi reanimado.
É o primeiro caso de óbito de gestante por covid-19 em Pernambuco. A vítima, a fisioterapeuta Viviane Albuquerque, estava internada desde o início da semana, com sintomas da doença. Na última segunda-feira, 30 e março, saiu o resultado positivo do exame e, com o agravamento dos sintomas, ela foi levada para a UTI, mas não resistiu. A fisioterapeuta deixou outras duas filhas, gêmeas, de cinco anos.
Na manhã desta segunda-feira (6), o governo de Pernambuco confirmou a morte de Viviane, mas ainda reunia mais informações sobre o caso para divulgar nota. De acordo com a Secretaria da Saúde, o óbito e o procedimento da cesárea foram realizados em hospital particular. Até a manhã desta segunda, o Estado tinha 21 óbitos confirmados por coronavírus - os dados não incluíam o caso da fisioterapeuta.

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