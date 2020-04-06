Gestante morre por coronavírus em Recife

É o primeiro caso de óbito de gestante por covid-19 em Pernambuco. A vítima, a fisioterapeuta Viviane Albuquerque, estava internada desde o início da semana, com sintomas da doença. Na última segunda-feira, 30 e março, saiu o resultado positivo do exame e, com o agravamento dos sintomas, ela foi levada para a UTI, mas não resistiu. A fisioterapeuta deixou outras duas filhas, gêmeas, de cinco anos.