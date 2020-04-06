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Pandemia

Total de mortes por Covid-19 chega a 4.897 na Inglaterra

Aumento de óbitos foi de 403 em apenas um dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 15:14

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 15:14

Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado
Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com
O número de mortes em hospitais na Inglaterra devido ao novo coronavírus aumentou de ontem para hoje (6) em 403, totalizando 4.897, informou o Serviço Nacional de Saúde.
Apenas 15 dos 403 pacientes não tinham comorbidades (duas ou várias doenças que aparecem de modo simultânea)
Também hoje, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está passando por exames em um hospital, após apresentar sintomas persistentes do novo coronavírus por mais de dez dias, mas o governo informou que ele segue em bom estado.
Johnson, que se isolou em Downing Street depois de receber o resultado positivo para a covid-19 no mês passado, foi hospitalizado na noite de domingo por ainda estar com febre e seus médicos acreditarem que ele precisa ser submetido a exames adicionais.
"Sob recomendação do meu médico, fui ao hospital para alguns exames de rotina, já que continuo apresentando sintomas de coronavírus", tuitou Johnson.
Com informações da Agência Brasil

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