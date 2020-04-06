Total de mortes por Covid-19 chega a 4.897 na Inglaterra

Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com

O número de mortes em hospitais na Inglaterra devido ao novo coronavírus aumentou de ontem para hoje (6) em 403, totalizando 4.897, informou o Serviço Nacional de Saúde.

Apenas 15 dos 403 pacientes não tinham comorbidades (duas ou várias doenças que aparecem de modo simultânea)

Também hoje, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está passando por exames em um hospital, após apresentar sintomas persistentes do novo coronavírus por mais de dez dias, mas o governo informou que ele segue em bom estado.

Johnson, que se isolou em Downing Street depois de receber o resultado positivo para a covid-19 no mês passado, foi hospitalizado na noite de domingo por ainda estar com febre e seus médicos acreditarem que ele precisa ser submetido a exames adicionais.

"Sob recomendação do meu médico, fui ao hospital para alguns exames de rotina, já que continuo apresentando sintomas de coronavírus", tuitou Johnson.