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Procurador-geral

Coronavírus: Aras não vê crime em pronunciamento de Bolsonaro

Procuradores pediam que o presidente seguisse orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde em relação ao combate ao coronavírus

Publicado em 28 de Março de 2020 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 08:52
O procurador-geral da República Augusto Aras afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não cometeu crime durante o pronunciamento do último dia 24. No discurso, Bolsonaro atacou a imprensa, minimizou o avanço do coronavírus e sugeriu a reabertura do comércio e das escolas.
Augusto Aras
Em nota, Aras pediu que o Ministério Público "afastado de disputas partidárias" Crédito: TSE | Roberto Jayme
A decisão de Aras foi dada em uma recomendação de procuradores, que pediam que o presidente seguisse orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde em relação ao combate ao coronavírus. Em nota, Aras pediu que o Ministério Público "afastado de disputas partidárias".

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