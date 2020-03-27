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Presidente da República

Bolsonaro diz que usou nome codificado para fazer teste de Covid-19

Ainda se negando a apresentar o resultado de seus exames para o novo coronavírus, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ter feito novo teste, desta vez usando um nome codificado

Publicado em 27 de Março de 2020 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 18:02
Partículas de saliva são vistas saindo da boca do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, enquanto conversava com seus apoiadores na saída do Palácio do Alvorada.
Partículas de saliva são vistas saindo da boca do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro Crédito: Joédson Alves
Ainda se negando a apresentar o resultado de seus exames para o novo coronavírus, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ter feito novo teste, desta vez usando um nome codificado. Ele argumentou ter essa prática, há anos, para fazer remédio de manipulação e usou a mesma tática, justamente para não ser questionado sobre sua saúde. "Fiz dois exames (para covid-19), ambos deram negativo", afirmou em entrevista ao Programa Brasil Urgente, ancorado pelo jornalista José Luiz Datena.
Bolsonaro realizou exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, que mantém em sigilo nomes de pacientes que fizeram o teste no local.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O governador Ronaldo Caiado (DEM-GO) afirmou nesta semana que se trata de uma obrigação do presidente apresentar seu exame à sociedade. "Lógico, todos nós, como homens públicos, temos de apresentar os resultados. Isso é uma obrigação como gestor público", disse ele.

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