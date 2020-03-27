Bolsonaro diz que usou nome codificado para fazer teste de Covid-19

Ainda se negando a apresentar o resultado de seus exames para o novo coronavírus, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ter feito novo teste, desta vez usando um nome codificado. Ele argumentou ter essa prática, há anos, para fazer remédio de manipulação e usou a mesma tática, justamente para não ser questionado sobre sua saúde. "Fiz dois exames (para covid-19), ambos deram negativo", afirmou em entrevista ao Programa Brasil Urgente, ancorado pelo jornalista José Luiz Datena.