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Coronavírus

Convivemos com a pandemia mas não podemos ficar anestesiados, diz Maia

Maia usou as redes sociais para pontuar que o número de mortes havia sido previsto durante a gestão do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 16:43
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, classificou como "absurda" a marca de 100 mil mortos por coronavírus no Brasil Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se manifestou pelas redes sociais classificando como "absurda" a marca de 100 mil mortos por coronavírus no Brasil. O país contabiliza neste sábado à tarde (8), um total de 100.240 mortes, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com as secretarias estaduais de Saúde.
"Estamos convivendo diariamente com a pandemia, mas não podemos ficar anestesiados e tratar com naturalidade esses números. Cada vida é única e importa", escreveu Maia no Twitter. O Congresso Nacional decretou luto oficial de quatro dias após o país registrar 100 mil óbitos pela Covid-19.
Maia usou as redes sociais para pontuar que o número de mortes havia sido previsto durante a gestão do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, filiado ao DEM. Mandetta foi demitido em abril e, após a passagem do ex-ministro Nelson Teich, a pasta está sem titular.

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