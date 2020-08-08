Convivemos com a pandemia mas não podemos ficar anestesiados, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, classificou como "absurda" a marca de 100 mil mortos por coronavírus no Brasil

"Estamos convivendo diariamente com a pandemia, mas não podemos ficar anestesiados e tratar com naturalidade esses números. Cada vida é única e importa", escreveu Maia no Twitter. O Congresso Nacional decretou luto oficial de quatro dias após o país registrar 100 mil óbitos pela Covid-19.