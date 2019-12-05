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Estão na moda

Confira o ranking dos nomes de bebês mais usados em 2019

Miguel continua sendo o nome mais usado, desde 2011. Já Helena, que tirou o primeiro lugar de Alice em 2018, se mantém no topo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 18:08

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 18:08

Os nomes Miguel e Helena foram os mais usados pelos pais para bebês que nasceram em 2019  Crédito: shutterstock
Já faz algum tempo que nomes simples têm sido os mais escolhidos pelos pais ao dar nomes aos filhos. Em 2019, não foi diferente. O ranking divulgado pela plataforma online BabyCenter mostra que Miguel e Helena foram os mais usados em bebês este ano no Brasil. 
O nome Miguel está no topo da lista deste 2011. Já Helena que tirou o primeiro lugar de Alice no ano passado, se manteve no topo. A lista foi feita a partir dos dados de 40 mil bebês nascidos no Brasil ao longo de 2019 e cadastrados na plataforma BabyCenter. Confira abaixo o ranking dos 10 nomes mais utilizados para bebês de cada um dos sexos. 

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A grande novidade é que os nomes compostos têm saído de moda. Pela primeira vez desde que o levantamento é feito, eles apresentaram queda. Além disso, há um aumento considerável de nomes internacionais e curtos como Noah, Gael e Zoe, nome do filho da apresentadora Sabrina Santo.
Nomes mais usados para bebês do sexo masculino
  • Miguel
  • Arthur
  • Heitor
  • Bernardo
  • Théo
  • Davi
  • Gabriel
  • Pedro
  • Samuel
  • Lorenzo
Nomes mais usados para bebês do sexo feminino
  • Helena
  • Alice
  • Laura
  • Manuela
  • Isabella
  • Sophia
  • Luísa
  • Heloísa
  • Valentina
  • Júlia

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