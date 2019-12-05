Confira o ranking dos nomes de bebês mais usados em 2019

Já faz algum tempo que nomes simples têm sido os mais escolhidos pelos pais ao dar nomes aos filhos. Em 2019, não foi diferente. O ranking divulgado pela plataforma online BabyCenter mostra que Miguel e Helena foram os mais usados em bebês este ano no Brasil.
O nome Miguel está no topo da lista deste 2011. Já Helena que tirou o primeiro lugar de Alice no ano passado, se manteve no topo. A lista foi feita a partir dos dados de 40 mil bebês nascidos no Brasil ao longo de 2019 e cadastrados na plataforma BabyCenter. Confira abaixo o ranking dos 10 nomes mais utilizados para bebês de cada um dos sexos.
A grande novidade é que os nomes compostos têm saído de moda. Pela primeira vez desde que o levantamento é feito, eles apresentaram queda. Além disso, há um aumento considerável de nomes internacionais e curtos como Noah, Gael e Zoe, nome do filho da apresentadora Sabrina Santo.
Nomes mais usados para bebês do sexo masculino
- Miguel
- Arthur
- Heitor
- Bernardo
- Théo
- Davi
- Gabriel
- Pedro
- Samuel
- Lorenzo
Nomes mais usados para bebês do sexo feminino
- Helena
- Alice
- Laura
- Manuela
- Isabella
- Sophia
- Luísa
- Heloísa
- Valentina
- Júlia