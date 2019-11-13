Pela 1ª vez no ES, bebês são operados ainda dentro da barriga da mãe

Os fetologistas Maurício Sotai, de São Paulo, e Flavia Mameri realizaram a primeira cirurgia fetal no ES Crédito: Flavia Mattos

Esta semana, o Espírito Santo recebeu a sua primeira cirurgia fetal, que é feita com o bebê ainda dentro da barriga da mãe. O procedimento foi realizado nesta segunda-feira, 11, na bióloga Ana Heloísa de Carvalho, que está grávida de gêmeos idênticos, e passou pela cirurgia após descobrir que sofria da Síndrome de Transfusão Feto Fetal.

Segundo a fetologista Flávia Mameri, que realizou a cirurgia com o também fetologista Maurício Saito, de São Paulo, a síndrome é o resultado do desequilíbrio no fluxo de sangue entre os dois bebês. Ou seja, um deles recebe maior fluxo sanguíneo do que o outro. Ela acontece em gestações monocoriônicas, quando os bebês dividem a mesma placenta, porém estão em bolsas diferentes. Apesar de ter duas bolsas, uma pode ficar maior do que a outra, e os bebês também podem ficar um mais pesado do que o outro. E foi isso o que diagnosticamos na Ana, ainda estava em estágio inicial, afirmou Flávia.

A equipe médica que realizou a cirurgia Crédito: Flavia Mattos

De acordo com o médico Maurício Saito, essa é uma patologia grave, pois um bebê passa a ser o doador e o outro o receptor de sangue. Nesses casos, um dos bebês tem um cordão que entra na placenta e joga o sangue dele para o outro. E, assim, o feto que recebe menos sangue fica anêmico, e o que recebe mais se torna cardíaco. Ainda segundo o fetologista, sem o tratamento, em mais de 80% dos casos, os dois bebês evoluem para óbito.

Essa intercorrência acomete entre 5 a 10% desse tipo de gestação, e a cirurgia é uma das únicas maneiras de tratamento. A cirurgia consiste na coagulação - através de laser - dos vasos sanguíneos que estejam alimentando demais o outro feto. É como se queimássemos esses vasos que estão fazendo essa comunicação além do normal, na tentativa de que os bebês voltem a crescer na mesma proporção, esclareceu Flavia Mameri.

Primeira cirurgia fetal no ES: Os fetologistas Flavia Mameri e Maurício Sotai durante a cirurgia. Crédito: Flavia Mattos

A CIRURGIA

A cirurgia leva cerca de 1 hora e é invasiva, mas apresenta baixo risco para a mãe e os bebês. É feito um furo de menos de 1 centímetro na barriga da gestante, que recebe uma cânula, que chega ao útero. A partir dessa cânula são inseridos uma câmera, para achar os vasos, e o laser, para cauterizar os vasos com fluxo anormal. A chance desse procedimento dar certo é de 70%, porém, deve-se ser feito o acompanhamento com ultrassons semanais na gestante, avaliou o fetologista Mauricio Saito.

Apesar das grandes chances de sucesso, Flávia alerta para a importância do diagnóstico precoce, já que o procedimento tem um prazo de até 26 semanas de gestação. É necessário ter um acompanhamento correto durante a gestação, complementou ela.

A Síndrome é o resultado do desequilíbrio no fluxo de sangue entre os dois bebês, ou seja, um deles recebe maior fluxo sanguíneo do que o outro. Crédito: Reprodução/ maemequer.pt

O CASO

A bióloga Ana Heloisa de Carvalho estava com 16 semanas de gestação quando descobriu a síndrome, e após o diagnóstico começou a pesquisar as opções: Como sou do meio acadêmico já tinha ouvido falar sobre o tema, mas não sabia muito bem dos riscos. E depois de saber da possibilidade da cirurgia, entendi que as escolhas que eu tinha eram: operar antes do nascimento ou correr o risco de um parto prematuro com possibilidade de óbito, contou ela.

E a partir daí é que começaram os trâmites para a cirurgia acontecer aqui no Estado. Segundo a médica Flávia Mameri, após Ana aceitar a cirurgia, ela fez o convite ao fetologista Maurício Saito para que operasse no Espírito Santo.

Eu cogitei ir pra fora para operar, mas após saber da possibilidade do procedimento ser feito aqui achei melhor, pois poderia ficar mais perto da minha família e de amigos. Facilitaria na hora da recuperação, avaliou a bióloga. Dois dias depois da cirurgia, e com 23 semanas de gestação, ela contou que já se sente recuperada, e sem dores. Estou fazendo o acompanhamento certinho, está tudo certo, e os bebês já estão até mexendo, finalizou.

A fetologista Flávia Mameri, a gestante Ana Heloísa, e a obstetra Patrícia Furieri Crédito: Flavia Mattos

O ACOMPANHAMENTO DEPOIS DA CIRURGIA