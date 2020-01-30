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Crítica a ministro

'Como faz para um investidor olhar para um ministro desse?', diz Maia sobre Weintraub

'Nosso país não tem futuro, né? Não tem futuro. Parece um passado ruim, porque conseguiu fazer de um cara desse o ministro da Educação... que construção que nós tivemos', afirmou o presidente da Câmara

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 13:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 13:46
Rodrigo Maia (DEM/RJ) em evento na manhã desta quinta-feira Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou os ministros Ricardo Salles e Abraham Weintraub, que comandam as pastas do Meio Ambiente e da Educação, respectivamente.
"Como faz para um investidor olhar para um ministro da Educação desse?", disse Maia durante o evento do banco Credit Suisse nesta quarta-feira (29), em São Paulo.

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"Nosso país não tem futuro, né? Não tem futuro. Parece um passado ruim, porque conseguiu fazer de um cara desse o ministro da Educação... que construção que nós tivemos", afirmou.
Sobre Salles, Maia afirmou que sempre que conhece parlamentares da Europa é questionado sobre a questão do meio ambiente brasileiro.
"Quando visitam o Brasil é a primeira pergunta que é feita. Não sei como vai fazer com o ministro do Meio Ambiente. Eu acho que, de alguma forma, ele perdeu as condições de ser o interlocutor. Ele radicalizou demais", disse o presidente da Câmara.
Maia também criticou o último secretário da Cultura, Roberto Alvim, que fez um vídeo com  trechos de um discurso nazista. "Ele passou de todos os limites. Foi inaceitável. Parabenizo o presidente [Jair Bolsonaro] pela rápida decisão. Ia gerar uma crítica muito grande."

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