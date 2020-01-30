'Como faz para um investidor olhar para um ministro desse?', diz Maia sobre Weintraub

Rodrigo Maia (DEM/RJ) em evento na manhã desta quinta-feira Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou os ministros Ricardo Salles e Abraham Weintraub, que comandam as pastas do Meio Ambiente e da Educação, respectivamente.

"Como faz para um investidor olhar para um ministro da Educação desse?", disse Maia durante o evento do banco Credit Suisse nesta quarta-feira (29), em São Paulo.

"Nosso país não tem futuro, né? Não tem futuro. Parece um passado ruim, porque conseguiu fazer de um cara desse o ministro da Educação... que construção que nós tivemos", afirmou.

Sobre Salles, Maia afirmou que sempre que conhece parlamentares da Europa é questionado sobre a questão do meio ambiente brasileiro.

"Quando visitam o Brasil é a primeira pergunta que é feita. Não sei como vai fazer com o ministro do Meio Ambiente. Eu acho que, de alguma forma, ele perdeu as condições de ser o interlocutor. Ele radicalizou demais", disse o presidente da Câmara.