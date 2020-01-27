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Ministro da Educação

Defensoria questiona na Justiça resposta de ministro Weintraub no Twitter

Pela rede social, o ministro respondeu ao pai de uma aluna atendendo a um pedido dele para que o MEC revise a nota da filha no Enem

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 20:32
Abraham Weintraub deu o panorama do primeiro dia de realização do Enem Crédito: Luis Fortes/MEC
A Defensoria Pública da União (DPU) questionou na Justiça, nesta segunda (27), a atitude de Abraham Weintraub (Educação) no Twitter neste final de semana. Pela rede social, o ministro respondeu ao pai de uma aluna atendendo a um pedido dele para que o MEC revise a nota da filha no Enem.
A representação foi feita pelo defensor João Paulo Dorini na ação que fez a Justiça Federal de São Paulo suspender a divulgação do resultado do Sisu. Pela decisão, o MEC deve explicar como checou as notas dos estudantes.
No documento, Dorini diz que o ato constitui ?seríssima ofensa ao princípio da impessoalidade?.
Ele menciona reportagem da Folha e cita resposta do Inep em que o órgão informa ?que o instituto está revisando as provas de todas as pessoas que estão reclamando de maneira informal, por meio das redes sociais, mas que não dará respostas individuais a elas, como fez Weintraub em relação a seu apoiador?.

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A defensoria tem informações de alunos que pediram a revisão de suas notas e não foram atendidos ? um caso é citado na ação.
?Se aqueles que fazem pedidos informais nas redes sociais para revisão da nota são atendidos, por que não o são aqueles que o fizeram pelo canal criado pela própria Administração? E por que não se informa adequadamente cada um dos solicitantes da revisão, caso de fato ela já tenha sido realizada, já que o próprio ministro da Educação pôde fazê-lo pelas redes sociais para alguém que aparentemente ele sequer conhece pessoalmente??, questiona Dorini.
O pai da aluna para quem o ministro respondeu se diz apoiador do governo Bolsonaro.

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