Aberrações até no Enem

Salvar os índios do pecado, salvar o mundo do terrorismo, salvar sua alma etc etc etc. O discurso de salvação - basta ler uma página de história - quando é profetizado pela boca de quem tem poder ou está acima na hierarquia social é o início do extermínio, opressão ou aniquilação da cultura daquele que dizem querer salvar. Se não acabam com a vida ou com a cultura, mantém aquele que foi salvo sempre na condição de subjugado. Não precisamos desta salvação. Todas as pesquisas sérias sobre o assunto demonstram que jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social em periferias e favelas das grandes cidades brasileiras, por exemplo, precisam que seus direitos sejam garantidos e seus potenciais reconhecidos.