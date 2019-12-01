Uma educadora que transforma junto com os jovens

A professora Juliana Rohsner é diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jones José do Nascimento, no bairro Central Carapina, na Serra. Quando assumiu a função, a escola possuía casos preocupantes de violência e baixo aprendizado. Ela juntou a comunidade escolar e criou um projeto que mudou o cotidiano de forma decisiva. A escola agora é outra! Seu trabalho ficou conhecido nacionalmente após o Prêmio Educador Nota 10 que recebeu em 2019. Essa história já foi contada em A Gazeta e em diversos outros sites. Quero apenas, nesta coluna, acrescentar mais um capítulo que mostra a força do trabalho dessa educadora.
Recentemente estive na Estação Conhecimento, na Serra, para escutar ideias de adolescentes das comunidades de Carapina, Central Carapina e Diamantina. Eles estão criando ações que serão lideradas e colocadas em prática por eles mesmos. As ações são diversas e mostram o compromisso desses jovens com a realidade local.
Pois bem, ao serem perguntados sobre parcerias necessárias para conseguir colocar essas ideias em ação, começaram a narrar a Escola Jones como a grande parceira que abrigaria as atividades propostas. Dava pra perceber o sentimento de acolhimento em relação à escola na fala de cada um que descrevia com orgulho a parceria.
Esse é um ponto central! Não existe mudança na educação sem a participação protagonista e autônoma dos jovens. Foi uma cena que deixou claro de forma exemplar a força do trabalho guiado pela diretora. Dias depois, conheci a professora Juliana em um evento. Seu compromisso e alegria com a educação está em cada palavra dita por ela. No encontro, não tivemos tempo para aprofundar a conversa e por isso senti vontade de usar esse espaço para celebrar essa educadora e partilhar com os leitores a motivação pela qual fui tomado ao conhecer seu trabalho.
Histórias de compromisso com a escola pública e com a realidade dos jovens das periferias são muito caras pra mim. Não haverá mudança na educação se não cuidarmos dessa imensa rede de educadores que se dedica cotidianamente ao espaço escolar. Juliana e os jovens são exemplos da potência dessa transformação.