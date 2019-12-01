Uma educadora que transforma junto com os jovens

Diretora Juliana Rohsner junto a alunos e professores da Escola Jones José do Nascimento após premiação Crédito: Vitor Jubini

Recentemente estive na Estação Conhecimento, na Serra, para escutar ideias de adolescentes das comunidades de Carapina, Central Carapina e Diamantina. Eles estão criando ações que serão lideradas e colocadas em prática por eles mesmos. As ações são diversas e mostram o compromisso desses jovens com a realidade local.

Pois bem, ao serem perguntados sobre parcerias necessárias para conseguir colocar essas ideias em ação, começaram a narrar a Escola Jones como a grande parceira que abrigaria as atividades propostas. Dava pra perceber o sentimento de acolhimento em relação à escola na fala de cada um que descrevia com orgulho a parceria.

Esse é um ponto central! Não existe mudança na educação sem a participação protagonista e autônoma dos jovens. Foi uma cena que deixou claro de forma exemplar a força do trabalho guiado pela diretora. Dias depois, conheci a professora Juliana em um evento. Seu compromisso e alegria com a educação está em cada palavra dita por ela. No encontro, não tivemos tempo para aprofundar a conversa e por isso senti vontade de usar esse espaço para celebrar essa educadora e partilhar com os leitores a motivação pela qual fui tomado ao conhecer seu trabalho.

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