Razões para amar o teatro brasileiro

Artistas no palco do teatro Crédito: Freepik

Quando assistimos a uma novela e nos identificamos com as situações vividas por seus personagens, seja pela verdade do drama do protagonista ou por perceber nas situações da trama semelhanças com alguma história de brasileiras e brasileiros que conhecemos, estamos diante de um legado deixado pelo teatro à produção audiovisual em nosso país. É bom lembrar que nem sempre foi assim. No começo da produção de novelas, nos primórdios da televisão brasileira, as histórias eram fantasiosas, passadas em desertos, cheias de peripécias e reviravoltas melodramáticas.

Foi a chegada de autores de teatro ao núcleo de criação central desses folhetins que trouxe a realidade social para o mundo ficcional da TV. Essa inovação transformou nossas telenovelas numa das mais reconhecidas do mundo. Esses autores se dedicavam a experiências de vanguarda e de cunho social no teatro. Dias Gomes, Jorge Andrade, Bráulio Pedroso são alguns dos nomes, entre tantos outros.

Séries e minisséries também beberam desse caldo que alimentou a imaginação popular. Hoje, quando assistimos à “Sintonia” na Netflix ou acompanhamos “Segunda Chamada” na TV Globo , que abordam a vida nas periferias brasileiras, vemos presente nelas essa tradição brasileira de abordagem da realidade social iniciada pelos autores de teatro. É no teatro de vanguarda, experimental ou naquele que é porta-voz de novas falas políticas, que surgem as inovações que alimentam grande parte da cultura nacional.

Muitas são as iniciativas culturais que acontecem em favelas e periferias das grandes e médias cidades brasileiras. Da dança à música clássica, do hip hop à poesia, do grafite ao videoclipe, da prática de leitura à contação de histórias. E o teatro- amador, escolar e comunitário - também acontece de forma vibrante. Bando de Teatro Olodum na Bahia, grupo Pombas Urbanas em São Paulo e Nós do Morro no Rio são alguns dos mais reconhecidos. O teatro é uma prática artística que gera desenvolvimento humano e comunitário.