Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arte

Razões para amar o teatro brasileiro

Teatro teve participação na inovação das novelas e de grande parte da cultura nacional

Públicado em 

17 nov 2019 às 05:02
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Artistas no palco do teatro Crédito: Freepik
Quando assistimos a uma novela e nos identificamos com as situações vividas por seus personagens, seja pela verdade do drama do protagonista ou por perceber nas situações da trama semelhanças com alguma história de brasileiras e brasileiros que conhecemos, estamos diante de um legado deixado pelo teatro à produção audiovisual em nosso país. É bom lembrar que nem sempre foi assim. No começo da produção de novelas, nos primórdios da televisão brasileira, as histórias eram fantasiosas, passadas em desertos, cheias de peripécias e reviravoltas melodramáticas.
Foi a chegada de autores de teatro ao núcleo de criação central desses folhetins que trouxe a realidade social para o mundo ficcional da TV. Essa inovação transformou nossas telenovelas numa das mais reconhecidas do mundo. Esses autores se dedicavam a experiências de vanguarda e de cunho social no teatro. Dias Gomes, Jorge Andrade, Bráulio Pedroso são alguns dos nomes, entre tantos outros.
Séries e minisséries também beberam desse caldo que alimentou a imaginação popular. Hoje, quando assistimos à Sintonia na Netflix ou acompanhamos Segunda Chamada na TV Globo, que abordam a vida nas periferias brasileiras, vemos presente nelas essa tradição brasileira de abordagem da realidade social iniciada pelos autores de teatro. É no teatro de vanguarda, experimental ou naquele que é porta-voz de novas falas políticas, que surgem as inovações que alimentam grande parte da cultura nacional.

Veja Também

O jornalismo pode escutar a periferia para abordar sua realidade

Sem açúcar, com afeto

Estamos escutando os jovens capazes de feitos extraordinários?

Muitas são as iniciativas culturais que acontecem em favelas e periferias das grandes e médias cidades brasileiras. Da dança à música clássica, do hip hop à poesia, do grafite ao videoclipe, da prática de leitura à contação de histórias. E o teatro- amador, escolar e comunitário - também acontece de forma vibrante. Bando de Teatro Olodum na Bahia, grupo Pombas Urbanas em São Paulo e Nós do Morro no Rio são alguns dos mais reconhecidos. O teatro é uma prática artística que gera desenvolvimento humano e comunitário.
Num momento em que a arte é tratada com desdém por ocupantes de cargos públicos é bom lembrar algumas razões, entre tantas, para demonstrar o amor do teatro pelo Brasil. Da participação na inovação das novelas até a vida cultural nas periferias, o teatro brasileiro está presente. 

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados