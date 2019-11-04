Netflix divulga as 5 séries internacionais preferidas do público brasileiro

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 4, as cinco séries internacionais preferidas do público brasileiro. Entre os destaques, estão a alemã Dark e a britânica Sex Education. O levantamento não inclui produções originais brasileiras, como Irmandade e Sintonia, nem americanas.

A plataforma não informou números de público de cada produção, mas divulgou que, todos os dias, 2 milhões de espectadores brasileiros assistem a séries e filmes internacionais na plataforma. É um aumento de 80% em relação ao ano de 2018.

Para a diretora de produções originais da Netflix no Brasil, Maria Angela de Jesus, os números indicam que os brasileiros têm "um gosto global por conteúdo". "Eles se apaixonam por boas histórias de diferentes gêneros sem se importarem com a língua em que são faladas ou se vêm da Espanha, da Inglaterra, da Turquia, ou da periferia de São Paulo", afirma. A vice-presidente de originais internacionais, Bela Bajaria, concorda. "É a autenticidade da narrativa que o público ama, e ele não está prestando atenção à língua ou ao país".