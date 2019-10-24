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"Zumbilândia 2"

Quiz: Você realmente sabe tudo sobre zumbis?

O 'Divirta-se' lança dez perguntas para qualquer fã dos mortos-vivos não colocar defeito

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 15:43
Cena do filme "Zumbilândia 2 - Atire Duas Vezes" Crédito: Sony/Divulgação
Na onda da estreia de "Zumbilândia 2 - Atire Duas Vezes" (confira os horários e salas de exibição no ES aqui), o "Divirta-se" preparou um quiz para testar os seus conhecimentos sobre o mundo dos zumbis. Dez anos após o primeiro filme,  "Zumbilândia" - que surfa do sucesso da série "The Walking Dead", outra louvação ao universo dos mortos-vivos -, mistura cultura pop, sangue, cenas de ação, Elvis Presley (?!) e um elenco de peso, encabeçado por Emma Stone, Jesse Eisenberg e Woody Harrelson.  Tá superfácil gabaritar... Não vale olhar no Google, heim!

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