Quiz: Você realmente sabe tudo sobre zumbis?

Na onda da estreia de "Zumbilândia 2 - Atire Duas Vezes" (confira os horários e salas de exibição no ES aqui), o "Divirta-se" preparou um quiz para testar os seus conhecimentos sobre o mundo dos zumbis. Dez anos após o primeiro filme, "Zumbilândia" - que surfa do sucesso da série "The Walking Dead", outra louvação ao universo dos mortos-vivos -, mistura cultura pop, sangue, cenas de ação, Elvis Presley (?!) e um elenco de peso, encabeçado por Emma Stone, Jesse Eisenberg e Woody Harrelson. Tá superfácil gabaritar... Não vale olhar no Google, heim!