Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 24 a 30 de outubro

Zumbilândia 2 é a principal estreia da semana Crédito: SONY PICTURES/ divulgação

ESPECIAL

O ILUMINADO

(The Shining, Reino Unido, EUA, 1980, 143 min). Terror/ suspense. Direção: Stanley Kubrick. Com Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd.

Sinopse: Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornado cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 20h30 (somente terça).

20h30 (somente terça). Cinemark Vila Velha, sala 7 (somente terça): 20h15.

20h15. Cinemark Vitória, sala 7 (somente terça): 20h15.

OS CAÇA-FANTASMAS

(Ghostbusters, EUA, 1984, 105 min). Comédia. Direção: Ivan Reitman. Com Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis.

Sinopse: Em Nova York Peter Venkman, Ray Stantz e Egon Spengler são três cientistas do departamento de psicologia da Columbia University, que se dedicam ao estudo de casos paranormais. Quando a subvenção termina eles são despedidos e Venkman sugere que abram um negócio próprio, a exterminadora de fantasmas "Ghostbusters". Inicialmente eles só têm despesas e nenhum cliente, mas eis que surge Dana Barrett, uma violoncelista que teve uma experiência assustadora em seu apartamento.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (somente terça): 20h.

20h. Cinemark Vitória, sala 8 (somente terça): 20h.

PALCO CINEMARK: METALLICA S&M2

(EUA, 150 min). Musical. Diretor: Wayne Isham. Com James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet, Robert Trujillo e Sinfonia de São Francisco com Michael Tilson Thomas.

Sinopse: Veja Metallica e a Orquestra Sinfônica de São Francisco mais uma vez se apresentando juntos com o lendário maestro Michael Tilson Thomas conduzindo parte do show, dando início à sua última temporada em SF. Gravado ao vivo nos dias 6 e 8 de Setembro, os shows também comemoram a inauguração do moderno Chase Center, uma adição histórica à orla da cidade. Incluindo os clássicos do Metallica desde o lançamento do S&M em 1999.

Cinemark Vitória, sala 7 (somente quarta): 20h.

ESTREIA

ZUMBILÂNDIA: ATIRE DUAS VEZES

(Zombieland: Double Tap, EUA, 2019). Comédia/ terror. Direção: Ruben Fleischer. Com Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone.

Sinopse: Anos depois de se unirem para atravessar o início da epidemia zumbi nos Estados Unidos, Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock seguem buscando novos lugares para habitação e sobrevivência. Quando decidem ir até a Casa Branca, acabam encontrando outros sobreviventes e percebem que novos rumos podem ser explorados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h (dub.) (somente sábado, domingo e segunda), 15h (dub.), 17h10 (dub.), 19h10 (dub.), 21h20.

13h (dub.) (somente sábado, domingo e segunda), 15h (dub.), 17h10 (dub.), 19h10 (dub.), 21h20. Cinemark Vila Velha, sala 5: 14h20 (dub.), 16h40 (dub.), 19h (dub.), 21h30.

14h20 (dub.), 16h40 (dub.), 19h (dub.), 21h30. Cinemark Vitória, sala 5: 12h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 14h30 (dub.), 16h55, 19h20, 21h40.

12h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 14h30 (dub.), 16h55, 19h20, 21h40. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h10, 17h10, 19h10, 21h10.

15h10, 17h10, 19h10, 21h10. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h.

19h, 21h. Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h (dub.), 19h10 (dub.), 21h30.

17h (dub.), 19h10 (dub.), 21h30. Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h30 (dub.), 15h30, 17h30 (dub.), 19h30, 21h30.

13h30 (dub.), 15h30, 17h30 (dub.), 19h30, 21h30. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h45, 16h, 18h40, 21h.

13h45, 16h, 18h40, 21h. Cine Unimed, sala 1 (dub.): 17h, 19h, 21h.

A LUZ DO FIM DO MUNDO

(Light of my Life, EUA, 2019, 119 min). Ficção científica. Direção: Casey Affleck. Com Casey Affleck, Elisabeth Moss, Anna Pniowsky.

Sinopse: Depois do mundo ser atingido por uma pandemia, um pai vive recluso na floresta com a filha adolescente Rag. Eles são muito ligados e o pai precisa lutar para proteger a menina depois que um homem misterioso aparece.

Cine Jardins, sala 2: 16h50, 21h15 (exceto segunda).

LUTA DE CLASSES

(La Lutte des Classes, EUA, 2019, 119 min). Comédia. Direção: Michel Leclerc. Com Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia.

Sinopse: Corentin, filho de Paul e Sofia, tem um mistério: em sua escola e nos ambientes que frequenta, ele só se relaciona com crianças semelhates a ele. Na sala de aula, essa identificação - que não se sabe qual - é o ponto que une Corentin a seus amigos. Porém, quando seus colegas se mudam de colégio, o menino passa a ser o único da classe. Qual será a sua grande singularidade, já que crianças costumam não diferenciar gênero, classe social, cor da pele ou religião?

Cine Jardins, sala 2: 19h10 (exceto segunda).

AS LOUCURAS DE ROSE

(Wild Rose, Reino Unido, 2019, 100 min). Drama/ comédia. Direção: Tom Harper. Com Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo.

Sinopse: Rose-Lynn Harlan é uma cantora de Glasgow, na Escócia, que sonha em se tornar uma estrela da música country em Nashville, no Tennessee. Acabando de sair da prisão e mãe solteira de dois filhos, ela é forçada a encarar responsabilidades mais urgentes e arruma um emprego de diarista, mas acaba encontrando em seu caminho quem dê apoio para o seu sonho aparentemente louco.

Cine Jardins, sala 1: 15h (somente sábado e domingo), 19h15 (exceto sexta).

ASTERIX E O SEGREDO DA POÇÃO MÁGICA

(Astérix - Le Secret de la Potion Magique, França, 2019, 86 min). Animação/ aventura. Direção: Louis Clichy, Alexandre Astier. Com Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat.

Sinopse: Astérix e Obelix embarcam em uma jornada inédita. Dessa vez eles precisam ajudar o velho druída Getafix a encontrar um novo guardião para a poção mágica de Gália. Durante a viagem pela região, eles devem impedir que a receita mágica caia nas mãos erradas, dando início a uma inesperada aventura.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

EM CARTAZ

MALÉVOLA: DONO DO MAL

(Maleficent: Mistress of Evil, EUA, 2019, 119 min). Fantasia. Direção: Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson.

Sinopse: Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 13h (somente sábado, domingo e segunda), 13h30 (somente terça), 15h30 (exceto terça), 16h (somente terça), 18h (exceto terça), 18h30 (somente terça), 20h30 (exceto terça), 21h (somente terça). Sala 2: 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h10, 18h40, 21h10. Sala 5 (dub.): 14h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 17h, 19h30.

13h (somente sábado, domingo e segunda), 13h30 (somente terça), 15h30 (exceto terça), 16h (somente terça), 18h (exceto terça), 18h30 (somente terça), 20h30 (exceto terça), 21h (somente terça). 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h10, 18h40, 21h10. 14h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 17h, 19h30. Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 16h, 18h40, 21h20. Sala 7 (dub.): 13h55 (somente terça), 14h30 (exceto terça), 17h15, 20h (exceto terça), 22h45 (somente sábado). Sala 8 (3D/dub.): 16h30 (exceto segunda, terça e quarta), 18h55 (somente segunda, terça e quarta), 19h15 (exceto segunda, terça e quarta), 21h45 (somente segunda, terça e quarta), 22h (exceto segunda, terça e quarta).

16h, 18h40, 21h20. 13h55 (somente terça), 14h30 (exceto terça), 17h15, 20h (exceto terça), 22h45 (somente sábado). 16h30 (exceto segunda, terça e quarta), 18h55 (somente segunda, terça e quarta), 19h15 (exceto segunda, terça e quarta), 21h45 (somente segunda, terça e quarta), 22h (exceto segunda, terça e quarta). Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 15h30 (exceto segunda, terça e quarta), 18h15, 21h. Sala 6 (3D): 16h30 (dub.), 19h10 (dub.), 21h55. Sala 7 (dub.): 14h35, 17h20, 20h30 (exceto terça e quarta).

15h30 (exceto segunda, terça e quarta), 18h15, 21h. 16h30 (dub.), 19h10 (dub.), 21h55. 14h35, 17h20, 20h30 (exceto terça e quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h30, 19h, 21h30.

14h (somente sábado e domingo), 16h30, 19h, 21h30. Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h45. Sala 5 (dub.): 15h50, 18h05, 20h20.

14h, 16h15, 18h30, 20h45. 15h50, 18h05, 20h20. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h, 16h15 (3D), 18h30, 20h45 (3D).

14h, 16h15 (3D), 18h30, 20h45 (3D). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h. Sala 3 (dub.): 19h, 21h10.

19h. 19h, 21h10. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h40, 19h, 21h20.

16h40, 19h, 21h20. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Sala 3 (dub.): 14h45, 19h30.

14h20, 16h40, 19h, 21h20. 14h45, 19h30. Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h45, 18h30, 21h15. Sala 3 (3D/dub.): 14h, 16h45, 19h30, 22h15.

13h (somente sábado e domingo), 15h45, 18h30, 21h15. 14h, 16h45, 19h30, 22h15. Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h15 (somente sábado e domingo), 18h45, 21h15.

16h15 (somente sábado e domingo), 18h45, 21h15. Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h15, 18h45, 21h15.

PROJETO GEMINI

(Gemini Man, EUA, China, 2019, 117 min). Ação/ ficção científica. Direção: Ang Lee. Com Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen.

Sinopse: Henry Brogan é o melhor assassino profissional do mundo, com uma taxa de sucesso maior do que de qualquer outro, mas, quando decide se aposentar, acaba se tornando um alvo da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, para quem trabalhava anteriormente. Enquanto luta para se manter vivo, ele se depara com um clone de si mesmo e descobre que as ações do governo americano são para esconder um grande segredo, que só Brogan, com toda sua experiência, é capaz de desmascarar.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h20, 20h50.

18h20, 20h50. Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 17h (somente sábado, domingo e terça), 19h30, 22h10.

17h (somente sábado, domingo e terça), 19h30, 22h10. Cinemark Vitória, sala 8: 17h20 (somente terça), 21h10 (exceto terça).

17h20 (somente terça), 21h10 (exceto terça). Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h30, 18h45, 21h.

16h30, 18h45, 21h. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h30, 18h45, 21h.

16h30, 18h45, 21h. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h.

17h. Cinemagic Norte Sul, sala 3: 21h50.

21h50. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 19h15.

19h15. Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h.

MORTO NÃO FALA

(Brasil, 2019, 110 min). Terror. Direção: Dennison Ramalho. Com Daniel de Oliveira, Fabiula Nascimento, Bianca Comparato.

Sinopse: Plantonista de um necrotério, Stênio possui um dom paranormal de se comunicar com os mortos. Trabalhando a noite, ele já está acostumado a ouvir relatos do além. Porém, quando essas conversas revelam segredos sobre sua própria vida, o homem ativa uma maldição perigosa para si e todos a sua volta.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 14h15, 16h55 (exceto terça, sábado e domingo).

14h15, 16h55 (exceto terça, sábado e domingo). Cinemark Vitória, sala 8: 13h40 (somente sábado e domingo), 14h25 (exceto sábado e domingo), 16h15 (somente sábado e domingo).

EU SINTO MUITO

(Brasil, 2019, 100 min). Drama. Direção: Cristiano Vieira. Com Juliana Schalch, Rocco Pitanga, Wellington Abreu.

Sinopse: Um cineasta está produzindo um documentário sobre transtornos de personalidade borderline. Para isso, ele acompanha três pessoas que apresentam alguma crise e/ou instabilidade emocional, que têm dificuldades em manter relações interpessoais, seja por terem sofrido algum tipo forte de trauma ou não.

Cinemark Vitória, sala 8: 19h (exceto terça, sábado e domingo).

CORINGA

(Joker, EUA, Canadá, 2019, 122 min). Drama. Direção: Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

Sinopse: Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h (somente terça), 14h (somente sábado, domingo e segunda), 15h30 (somente terça), 16h30 (exceto terça), 18h (somente terça), 19h (exceto terça), 21h30 (exceto terça). Sala 7: 13h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h (dub.), 18h30, 21h (dub.).

13h (somente terça), 14h (somente sábado, domingo e segunda), 15h30 (somente terça), 16h30 (exceto terça), 18h (somente terça), 19h (exceto terça), 21h30 (exceto terça). 13h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h (dub.), 18h30, 21h (dub.). Cinemark Vila Velha, sala 2: 16h20 (dub.), 19h05 (dub.), 21h50. Sala 4 (dub.): 15h45 (exceto segunda, terça e quarta), 18h15, 21h10. Sala 6: 15h15 (exceto segunda, terça e quarta), 17h45 (somente segunda, terça e quarta), 18h (exceto segunda, terça e quarta), 20h30, 23h20 (somente sábado).

16h20 (dub.), 19h05 (dub.), 21h50. 15h45 (exceto segunda, terça e quarta), 18h15, 21h10. Sala 6: 15h15 (exceto segunda, terça e quarta), 17h45 (somente segunda, terça e quarta), 18h (exceto segunda, terça e quarta), 20h30, 23h20 (somente sábado). Cinemark Vitória, sala 1: 13h, 15h45, 18h30, 21h15. Sala 3: 16h45 (exceto segunda, terça e quarta), 19h30 (exceto terça e quarta), 20h05 (somente quarta), 22h15 (exceto terça e quarta). Sala 4: 15h10 (exceto segunda, terça e quarta), 18h, 20h45.

13h, 15h45, 18h30, 21h15. 16h45 (exceto segunda, terça e quarta), 19h30 (exceto terça e quarta), 20h05 (somente quarta), 22h15 (exceto terça e quarta). 15h10 (exceto segunda, terça e quarta), 18h, 20h45. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h, 21h30.

19h, 21h30. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h05, 16h20, 18h35, 20h50.

14h05, 16h20, 18h35, 20h50. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h20, 18h35, 20h50.

16h20, 18h35, 20h50. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h20.

19h, 21h20. Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h10 (dub.), 21h30.

19h10 (dub.), 21h30. Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h10, 16h35, 19h, 21h25 (dub.). Sala 3 (dub.): 17h05.

14h10, 16h35, 19h, 21h25 (dub.). 17h05. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 15h, 17h45, 20h30. Sala 4 (dub.): 16h30.

15h, 17h45, 20h30. 16h30. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 18h30, 21h.

18h30, 21h. Cine Unimed, sala 3 (dub.): 18h15, 20h45. Sala 4: 20h30.

18h15, 20h45. 20h30. Cine Jardins, sala 1: 17h, 21h15.

ANGRY BIRDS 2 - O FILME

(The Angry Birds Movie 2, EUA, 2019, 97 min). Animação/ comédia. Direção: Thurop Van Orman. Com Marcelo Adnet, Fábio Porchat, Dani Calabresa.

Sinopse: Red e seus amigos dedicam a vida a proteger a Ilha dos Pássaros dos constantes ataques vindos da Ilha dos Porcos. Entretanto, quanto uma terceira ilha surge e começa a atacá-los, Leonardo, o rei dos porcos, decide procurar seu arqui inimigo em busca de uma trégua para que, juntos, possam enfrentar a ameaça em comum.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h20.

16h20. Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h15.

13h15. Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 12h45 (exceto terça e quarta).

12h45 (exceto terça e quarta). Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h.

14h. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h20.

14h20. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h15.

14h15. Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h.

ELA DISSE, ELE DISSE

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cláudia Castro. Com Duda Matte, Marcus Bessa, Maisa Silva.

Sinopse: Rosa e Léo são adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia (Maísa), a garota mais popular do colégio.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h15, 15h30 (somente segunda, terça e quarta).

13h15, 15h30 (somente segunda, terça e quarta). Cinemark Vitória, sala 3: 14h15 (exceto segunda), 15h25 (somente segunda), 17h (somente terça), 17h30 (somente segunda).

ABOMINÁVEL

(Abominable, EUA, 2019, 97 min). Animação/ aventura. Direção: Jill Culton, Todd Wilderman. Com Chloe Bennet, Sarah Paulson, Tenzing Norgay Trainor.

Sinopse: Yi é uma adolescente que, certo dia, descobre que um Yeti está no telhado do prédio em que ela mora, em Xangai. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística de "Everest" e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-lo até sua família, que está no topo do planeta. Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o ganancioso Burnish e o zoólogo Dr. Zara, que querem pegar o Yeti a qualquer custo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h20 (exceto quarta, quinta e sexta).

14h20 (exceto quarta, quinta e sexta). Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo).

12h (somente sábado e domingo). Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 16h50 (exceto terça, sábado e domingo), 18h50 (somente sábado e domingo).

16h50 (exceto terça, sábado e domingo), 18h50 (somente sábado e domingo). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30.

16h30. Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h30.

14h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h30.

14h30. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h15 (somente sábado e domingo).

VAI QUE COLA 2: O COMEÇO

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: César Rodrigues. Com Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila.

Sinopse: Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica, Ferdinando, Máicol sequer se conheciam. Mas Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h35, 15h55 (somente segunda, terça e quarta).

13h35, 15h55 (somente segunda, terça e quarta). Cinemark Vitória, sala 2: 13h20, 16h (somente segunda, terça e quarta).

O REI LEÃO

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.