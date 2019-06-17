Divulgado o teaser de 'Sintonia', série com criação de Kondzilla

A Netflix divulgou as primeiras cenas da série "Sintonia" , que tem, entre seus criadores, o Kondzilla , produtor que alçou o funk ostentação ao sucesso com videoclipes no YouTube. Ainda não há data de lançamento.

Em seis episódios, a série narra o ponto de vista de três personagens diferentes, fazendo uma conexão com a música, crime e religião em São Paulo. Os personagens Doni (Mc Jottapê), Nando (Christian Malheiros) e Rita (Bruna Mascarenhas) cresceram juntos na mesma favela, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, do tráfico das drogas e da igreja. Cada um deles transforma suas experiências de infância em caminhos muito divergentes.