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Divulgado o teaser de 'Sintonia', série com criação de Kondzilla

Mc Jottapê é um dos protagonistas

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 19:07

Publicado em 

17 jun 2019 às 19:07
17/06/2019 - MC JottaPê Crédito: Léo Caldas // Portal KondZilla
A Netflix divulgou as primeiras cenas da série "Sintonia", que tem, entre seus criadores, o Kondzilla, produtor que alçou o funk ostentação ao sucesso com videoclipes no YouTube. Ainda não há data de lançamento. 
> 'O brasileiro quer assistir a mais séries nacionais', diz executivo da Netflix
Em seis episódios, a série narra o ponto de vista de três personagens diferentes, fazendo uma conexão com a música, crime e religião em São Paulo. Os personagens Doni (Mc Jottapê), Nando (Christian Malheiros) e Rita (Bruna Mascarenhas) cresceram juntos na mesma favela, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, do tráfico das drogas e da igreja. Cada um deles transforma suas experiências de infância em caminhos muito divergentes.
> Funk brasileiro cresce no país e estrelas do pop apostam no gênero
A atriz Leilah Moreno também faz parte do elenco. "É uma história que retrata bem esses universos. Minha personagem está no mundo musical", afirmou a atriz.    

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