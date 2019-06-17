Divulgado o teaser de 'Sintonia', série com criação de Kondzilla

A Netflix divulgou as primeiras cenas da série "Sintonia", que tem, entre seus criadores, o Kondzilla, produtor que alçou o funk ostentação ao sucesso com videoclipes no YouTube. Ainda não há data de lançamento.
Em seis episódios, a série narra o ponto de vista de três personagens diferentes, fazendo uma conexão com a música, crime e religião em São Paulo. Os personagens Doni (Mc Jottapê), Nando (Christian Malheiros) e Rita (Bruna Mascarenhas) cresceram juntos na mesma favela, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, do tráfico das drogas e da igreja. Cada um deles transforma suas experiências de infância em caminhos muito divergentes.
A atriz Leilah Moreno também faz parte do elenco. "É uma história que retrata bem esses universos. Minha personagem está no mundo musical", afirmou a atriz.