Com restrições em Porto Alegre, Grêmio decide levar treinos para Criciúma

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio Crédito: DHAVID NORMANDO

O Grêmio vai passar a realizar os seus treinamentos visando o retorno do Campeonato Gaúcho e das demais competições nas dependências do Criciúma. A iniciativa do presidente Romildo Bolzan se deu diante da decisão do governo do Estado do Rio Grande do Sul de ainda não permitir a realização de treinos coletivos.

Em nota oficial, o Grêmio afirmou entender o posicionamento do governo estadual, mas disse enxergar a necessidade de procurar uma cidade próxima, fora do Rio Grande do Sul, para seguir com a preparação física de seus jogadores. O clube ainda não comunicou quando começará a treinar no interior de Santa Catarina e por quanto tempo o fará.

"Devido ao posicionamento do Governo Estadual em mencionar que o retorno do futebol não é prioridade em sua pauta, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público comunicar a necessidade de concluir sua preparação física, levando em conta todos os protocolos de saúde adotados para o retorno do elenco às atividades no CT, seguindo com rigidez as recomendações sanitárias para a volta aos trabalhos, diante do enfrentamento à pandemia da Covid- 19", disse o Grêmio em nota.

O clube ainda confirmou que treinará em Criciúma. "Nesse sentido, o Clube decidiu, não havendo o pleito do futebol atendido, procurar praças fora do Rio Grande do Sul visando à progressão dos treinamentos para atividades de contato, com vistas ao reinício do Campeonato Brasileiro, previsto para 09 de agosto. Por uma questão de proximidade com o RS, a praça definida será ao Sul do estado de Santa Catarina, no município de Criciúma", completou.

Por fim, o Grêmio reiterou estar seguindo todos os protocolos das autoridades sanitárias. "Reiteramos o entendimento de que a decisão do Governo do Rio Grande do Sul é legítima, porém, o Grêmio defende uma conduta de enfrentamento reconhecida pela eficiência de procedimentos que tem mantido a integridade física de seus atletas e colaboradores, respeitando todas as determinações das autoridades públicas e de saúde, mas sobretudo acreditando que o futebol precisa também sobreviver ao momento, que é difícil a todos os segmentos da sociedade", finalizou.