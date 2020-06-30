Mudanças na nutrição: como o Palmeiras se prepara para retorno

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Diante da pandemia do coronavírus, muitas áreas dentro do esporte foram afetadas, por exemplo, a nutrição, afinal, é muito mais difícil manter a forma dentro de casa, na quarentena, do que se o jogador estivesse dentro do clube. Pensando nisso, o Palmeiras vem orientando seus atletas de muitas formas, sendo uma delas na parte nutricional, desde o início do isolamento.

Os efeitos têm sido positivos. Além de os jogadores terem recebido orientação durante os treinos online, agora eles estão responsáveis por seus próprios kits e desenvolveram certa autonomia para saber lidar com o atual cenário, visando, também, diminuir os riscos de contaminação pela doença.

- Está sendo diferente, cada um carregando o seu kit. O pessoal do Palmeiras é muito bem organizado, a Mirtes, os massagistas. Eles nos ajudam bastante. Tudo muito organizado e nós aprendemos a nos virar. Estamos muito felizes – disse o meio-campista Gustavo Scarpa.E MAIS:Chapéu, acusações, títulos no Palmeiras… Veja 11 momentos da carreira de DuduDudu publica foto após atividade separada do elenco do PalmeirasDefesa de Dudu apresenta novas provas sobre confusão com ex-esposa; veja cronologia do casoSem acordo com Getafe, Deyverson recebe 30 dias de férias no PalmeirasMirtes Stancanelli é a nutricionista do Palmeiras e explicou uma das medidas de segurança adotadas para que os atletas continuassem recebendo suplementação, hidratação e refeição pós-treino sem chances de contaminação do coronavírus.

- Estamos fazendo as bolsas dos atletas individualizadas, totalmente higienizadas. Colocamos em torno de 1,8L de isotônico e água para hidratação. Também colocamos um energético, para tomar antes das atividades, e uma refeição pós, com proteína, carboidrato e fruta. Também tem sempre um alimento variado para ativação cerebral, salgado ou doce, para comer durante a atividade – iniciou.

Segundo a profissional, esse “novo normal” do cotidiano dentro do clube, que inclui, entre outras coisas, a apresentação em grupos menores e com estações de descanso individuais e localizadas 20 metros umas das outras, foi rápida.

- Orientamos o atleta de como usufruir do conteúdo das bolsas durante as avaliações. Eles são muito conscientes, desde o primeiro dia entenderam o processo. Eles carregam a bolsa com eles para o campo e já sabem o que fazer, até porque são os mesmos processos que já fazíamos normalmente antes da pandemia. Isso facilita para eles administrarem - finalizou.