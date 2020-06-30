Afastados são liberados e Corinthians volta a treinar com elenco completo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians amanheceu com uma boa notícia nesta terça-feira. Isso porque os oito jogadores que estavam em isolamento por estarem infectados com a COVID-19 foram liberados para os treinamentos com o restante do grupo, que agora está completo após a realização de novos testes sorológicos na última segunda-feira. Dessa forma são 28 os atletas que compõem o elenco.Antes da reintegração, os oito atletas realizaram avaliações físicas antes de se juntarem aos trabalhos de campo, ao lado da outra parte do grupo. O médico do clube, Ivan Grava, explicou os procedimentos adotados para os oito atletas.

- Na nossa primeira tiragem, nós detectamos oito atletas que necessitaram ficar afastados. Eles cumpriram o período de isolamento e não apresentando nenhum problema, voltaram e se reintegraram ao elenco. Agora, estão passando por avaliações físicas e avaliações do Departamento Médico durante os próximos dias para, o rápido possível, poder voltar e fazerem atividades com o grupo - afirmou o doutor corintiano ao site oficial do clube.E MAIS:Timão sofre bloqueio judicial de R$ 500 mil em ação de Marcelo MattosCorinthians encaminha venda de Gustagol para clube da Coreia do SulRelembre os 'garçons' de Jô nos gols de sua 2ª passagem pelo TimãoCom Neto, Corinthians vai lançar nova camisa no próximo domingoCorinthians empresta jovem zagueiro João Victor para o Atlético-GOCorinthians rebate pedido de impeachment: 'Oportunismo eleitoral'Fizeram parte da atividade de hoje atletas das categorias de base. Foram eles o goleiro Matheus Donelli, os meias Ruan Oliveira e Gabriel Pereira, ambos do sub-20. O meio-campista Roni, do sub-23, também esteve presente.

O preparador físico Michel Huff elogiou a condição física dos atletas que se reapresentaram e destacou o empenho do grupo nas atividades.

- Estamos tentando colher o máximo possível de informações para que possamos dar progressividade nas cargas de treino e tentar, no decorrer do trabalho, aproximar o máximo possível de um jogo de futebol. Colhemos todos os dados possíveis e vale destacar o desempenho dos atletas, interesse pelo trabalho e disposição para treinar - declarou o profissional.

Nesta terça-feira foi o último dia de avaliações físicas do elenco de 20 jogadores que foram liberados inicialmente para as atividades. Já nesta quarta-feira, o elenco estará autorizado a treinar com bola e em grupo pela primeira vez após o retorno, que ocorreu na última semana. A data foi determinada pelo governo do estado de São Paulo, e será cumprida também pelos outros times paulistas.