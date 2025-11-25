Home
Colisão entre ônibus e carreta deixa 16 feridos na BR 232, em PE

O ônibus de transporte público havia saído do Recife em direção a Vitória de Santo Antão quando foi atingido por uma carreta; o motorista do coletivo perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e tombou

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 14:34

Ônibus que tombou após colisão em Pernambuco
Ônibus que tombou após colisão com caminhão em Pernambuco Crédito: Divulgação/PRF

Um ônibus tombou após uma colisão com uma carreta na noite desta segunda-feira (24) na BR-232, em Moreno, no Grande Recife, deixando 16 feridos. Segundo a polícia, o ônibus de transporte público havia saído do Recife em direção a Vitória de Santo Antão, quando foi atingido por uma carreta, na altura do km 36 da rodovia, por volta das 20h20. Com o impacto, o motorista do coletivo perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e tombou.

Havia 27 pessoas no ônibus e 16 ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, 15 foram encaminhadas para o Hospital João Murilo em Vitória de Santo Antão, e uma pessoa para o Hospital da Restauração, no Recife. O paciente levado ao Hospital da Restauração está estável e fora de perigo, segundo a unidade de saúde. O Hospital Getúlio Vargas, também na capital pernambucana, que recebeu um ferido transferido de outra unidade de saúde, afirma que o paciente está estável e passa por avaliação.

A reportagem procurou a Secretaria de Saúde de Pernambuco para saber o estado de saúde dos feridos que permaneceram no Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, e aguarda retorno.

A suspeita da PRF é de que a carreta estava em uma borracharia de um posto de combustível, quando entrou desgovernada pela rodovia. Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado não apontou consumo de bebida alcoólica, segundo a corporação.

